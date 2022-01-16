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    • Spor
    • 16.01.2022 13:33
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    • 16.01.2022 13:45
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    Luiz Gustavo, Fenerbahçe'den dakikada 48 bin lira kazanıyor! Gönderilmesi gündemde...

    Fenerbahçe haberleri... Sarı Kanarya, bu sezon hiçbir varlık gösteremeyen Luiz Gustavo’yu gönderecek mi? Yıllık 3.5 milyon euro kazanan 34 yaşındaki sambacı taraftarlar tarafından oldukça eleştiriliyor.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Fenerbahçe’den dakikada 48 bin lira kazanıyor

    Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı bu sezon yokları oynuyor. Sarı-Lacivertli taraftarlar, Marsilya'dan transfer edilen tecrübeli oyuncu için transfer nöbetleri tutmuş ve gelişini coşkuyla kutlamıştı.

    Sarı-Lacivertliler, şu anda Luiz Gustavo'nun takımdan ayrılması gerektiği konusunda hemfikir… Sambacı, Antalya deplasmanında oyuna sonradan dahil oldu. Maçtan sonra eleştiri yağmuruna tutuldu.

    Fenerbahçe'nin yediği golde hata yaparak kaleci Berke Özer'in dengesinin bozulmasına neden olan Gustavo'ya taraftarlar büyük tepki gösteriyor.

        2 Eylül 2019'da Fransız ekibi Marsilya'dan Fenerbahçe'ye 6 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer edilen 34 yaşındaki oyuncunun o zamanki değeri 10 milyon Euro idi.

        Son dönemde büyük bir düşüş yaşayan Gustavo'nun şimdiki piyasa diğeri ise 2.4 milyon Euro… Bu sezon 20 maçta görev yapan Brezilyalı orta saha, 1 gol atarken 1 de asist yaptı.

        Yıllık 3.5 milyon euro olan Gustavo bu sezon Süper Lig'de 1.120 dakika görev yaptı. Dakika başına 3125 Euro (48 bin 250 lira) kazanıyor.
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            Haberler Spor Luiz Gustavo, Fenerbahçe'den dakikada 48 bin lira kazanıyor! Gönderilmesi gündemde...
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