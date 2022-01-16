Luiz Gustavo, Fenerbahçe'den dakikada 48 bin lira kazanıyor! Gönderilmesi gündemde...

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı bu sezon yokları oynuyor. Sarı-Lacivertli taraftarlar, Marsilya'dan transfer edilen tecrübeli oyuncu için transfer nöbetleri tutmuş ve gelişini coşkuyla kutlamıştı.
Sarı-Lacivertliler, şu anda Luiz Gustavo'nun takımdan ayrılması gerektiği konusunda hemfikir… Sambacı, Antalya deplasmanında oyuna sonradan dahil oldu. Maçtan sonra eleştiri yağmuruna tutuldu.
Fenerbahçe'nin yediği golde hata yaparak kaleci Berke Özer'in dengesinin bozulmasına neden olan Gustavo'ya taraftarlar büyük tepki gösteriyor.