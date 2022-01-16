Özel Haber I Fenerbahçe 11 milyon euroya almıştı! İrfan Can Kahveci hüsranı





Geçtiğimiz sezon 12 maçta oynayan ve gol atamayan İrfan Can takımına sadece 2 asistlik katkı verebilmişti. Su sezon da görüntü değişmedi.

27 yaşındaki futbolcu Süper Lig'de 11, Türkiye Kupası'nda 1 ve Avrupa Ligi'nde 4 olmaz üzere toplam 16 maçta görev yaptı. 1027 dakika sahada kalan İrfan Can Kahveci 1 gol atabilirken, 4 de asist yaptı.