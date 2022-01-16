Özel Haber I Fenerbahçe 11 milyon euroya almıştı! İrfan Can Kahveci hüsranı

Sezon başından bu yana bir türlü bekleneni veremeyen yıldız futbolcunun kötü performansı istatistiklere de yansımış durumda. Geçtiğimiz sezon devre arasında Galatasaray'la müthiş bir yarışa giren Fenerbahçe bonuslarla birlikte tam 11 milyon Euro'yu kasasından çıkararak İrfan Can Kahveci'yi Başakşehir'den transfer etmişti. Ancak milli futbolcu, sakatlıkların da etkisiyle yaklaşık 1 yılda Sarı-Lacivertli formayı 27 maçta giyebildi.
Geçtiğimiz sezon 12 maçta oynayan ve gol atamayan İrfan Can takımına sadece 2 asistlik katkı verebilmişti. Su sezon da görüntü değişmedi.
27 yaşındaki futbolcu Süper Lig'de 11, Türkiye Kupası'nda 1 ve Avrupa Ligi'nde 4 olmaz üzere toplam 16 maçta görev yaptı. 1027 dakika sahada kalan İrfan Can Kahveci 1 gol atabilirken, 4 de asist yaptı.
Böylece yıldız oyuncu Fenerbahçe formasıyla 28 maça çıkarken sadece 1 kez ağları sarsabildi. İrfan Can Kahveci son 1 yılda 19 maçta ise sakatlığı nedeniyle takım arkadaşlarını yalnız bıraktı.
Sarı-Lacivertli taraftarlar hem maliyeti hem de gösterdiği kötü performans nedeniyle sosyal medyada milli futbolcuya yönelik ağır eleştiriler yöneltiyorlar.