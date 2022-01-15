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    • Spor
    • 15.01.2022 12:00
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    • 15.01.2022 12:14
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    Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Boupendza savaşı: Türk devleri final turunda!

    Son dakika transfer haberleri! Spor Toto Süper Lig'de gösterdiği performans sonrası Katar Ligi ekiplerinden Al-Arabi’ye transfer olan Boupendza için Afrika basını bomba bir iddia ortaya attı. Boupendza’nın takımında mutsuz olduğu, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ise yıldız forvet için harekete geçtiği bildirildi.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Türk devlerinin Boupendza savaşı!

    Fenerbahçe, sezonun ikinci yarısında yoluna İsmail Kartal ile devam edecek. Galatasaray ise İspanyol teknik adam Domenec Torrent ile anlaştı. Hoca konusunu çözüme kavuşturan iki dev transfer için de girişimlere başladı.


    BOUPENDZA TÜRKİYE'YE GERİ DÖNÜYOR
    Ülkemizde Hatayspor forması giyen yıldız golcü Boupendza ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Yurt dışı kaynaklı siteler Boupendza'nın yeniden Süper Lig'e döneceğini iddia ediyor.

    TÜRK DEVLERİ BOUPENDZA'YI KİRALAMAK İÇİN FİNAL TURUNDA
    Afrika kaynaklı siteler yaptığı haberlerde "Türk devleri Galatasaray ve Fenerbahçe, Boupendza'yı kiralamak için final turundalar. Önümüzdeki hafta karar bekleniyor. İlk görüşmeler Kasım ayında başladı" ifadelerini kullandı.

        Katar Ligi ekiplerinden Al-Arabi'de forma giyen Boupendza'nın takımında mutsuz olduğu ve Afrika Kupası sonrasında yönetimle bu konuda bir görüşme yapacağı belirtildi.

        25 yaşındaki Gabonlu yıldız golcü bu sezon 12 maçta 4 gol atarken 2 de asist yaptı. Boupendza, Gabon Milli Takımı ile şu an Afrika Kupası'nda mücadele ediyor.

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