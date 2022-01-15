Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Boupendza savaşı: Türk devleri final turunda!

Fenerbahçe, sezonun ikinci yarısında yoluna İsmail Kartal ile devam edecek. Galatasaray ise İspanyol teknik adam Domenec Torrent ile anlaştı. Hoca konusunu çözüme kavuşturan iki dev transfer için de girişimlere başladı.
BOUPENDZA TÜRKİYE'YE GERİ DÖNÜYOR
Ülkemizde Hatayspor forması giyen yıldız golcü Boupendza ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Yurt dışı kaynaklı siteler Boupendza'nın yeniden Süper Lig'e döneceğini iddia ediyor.
TÜRK DEVLERİ BOUPENDZA'YI KİRALAMAK İÇİN FİNAL TURUNDA
Afrika kaynaklı siteler yaptığı haberlerde "Türk devleri Galatasaray ve Fenerbahçe, Boupendza'yı kiralamak için final turundalar. Önümüzdeki hafta karar bekleniyor. İlk görüşmeler Kasım ayında başladı" ifadelerini kullandı.