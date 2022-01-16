Fener’in hocası İsmail Kartal Antalya maçı sonrası konuştu: Disiplin var ama üretim yok!

Süper Lig'de Antalya ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal ilk maçının ardından açıklamalarda bulundu. Kartal, sözlerine "Ahmet Çalık'ın mekanı cennet olsun. Onu Konya'ya ben getirmiştim" diyerek başladı.

İLK YARIDA İYİ OLAN BİZDİK

İsmail Kartal sözlerine şöyle devam etti: Maça iyi başladık. İlk 25-30 dakika kontrol bizdeydi. Sonrasında rakibimiz oyuna ortak oldu. Maçın ilk yarısı bu şekilde tamamlandı.

TAKIM DİSİPLİNİMİZİ BEĞENDİK

2. yarıya iyi başlamadık. Bazı hamleler .yaptık. Akabinde golümüz geldi. Sonrasında kalemizde golü gördük. Disiplin olarak iyiydik. Kalemizde fazla pozisyon vermedik.

DAHA ÜRETKEN OLMALIYIZ

Maalesef hücum anlamında üretemedik. Top bizdeydi ama şutlar, ortalar, istatistikler rakipten geldi. Daha iyi olmak hepimiz çok çalışmalıyız.



