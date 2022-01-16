Bakasetas 94 gündür gol atamıyor! Abdullah Avcı özel görüşecek

Süper Lig'e müthiş bir giriş yapan ve Trabzonspor'un zirvede kalmasında büyük pay sahibi olan Bakasetas için teknik ekip harekete geçecek. Bordo-Mavililer'in başarılı Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın Yunan orta saha oyuncusu ile özel bir görüşme yapacağı öğrenildi.