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    • 16.01.2022 11:40
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    • 16.01.2022 12:51
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    Bakasetas 94 gündür gol atamıyor! Abdullah Avcı özel görüşecek

    Trabzonspor haberleri... Bordo-Mavililer’in on numara mevkisinde ter döken Yunan yıldızı Anastasios Bakasetas tam 94 gündür gol bulamıyor. Abdullah Avcı Yunan orta saha oyuncusu ile özel bir görüşme yapacak.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    94 gündür gol atamıyor! Avcı özel görüşecek

    Trabzonspor'un Yunan yıldızı, Beşiktaş ile oynanan derbi maçta sakatlık yaşamış dönüşünde ise istenilen performansı bir türlü sergileyememişti. Karadeniz Fırtınası'nın yıldızı, Sivasspor deplasmanında da beklenen performansından uzaktı.

    Süper Lig'e müthiş bir giriş yapan ve Trabzonspor'un zirvede kalmasında büyük pay sahibi olan Bakasetas için teknik ekip harekete geçecek. Bordo-Mavililer'in başarılı Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın Yunan orta saha oyuncusu ile özel bir görüşme yapacağı öğrenildi.

    Bu sezon Trabzonspor formasıyla 18 maçta forma giyen yıldız futbolcu, 7 gol 4 asistlik performans sergiledi. Sakatlığının ardından durgunlaşan yıldız isim 94 gün boyunca gol bulamadı.

        Bakasetas, son olarak Fenerbahçe'ye karşı Trabzon'da oynadıkları karşılaşmada 2 gole imza atmıştı. Bordo-Mavili taraftarların sevgilisi, bu tarihten itibaren Süper Lig'de gol sevinci yaşayamıyor.

        28 yaşındaki Bakasetas, geçtiğimiz sezonun devre arasında Aytemiz Alanyaspor'dan 3 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer edilmişti.

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