Özel Haber I Fenerbahçe'nin yeni hocası İsmail Kartal taraftarı sevindiremedi! Kahreden istatistik

Fenerbahçe yeni teknik direktörü İsmail Kartal'la da taraftarını sevindiremedi. Antalyaspor maçında öne geçmesine rağmen skor üstünlüğünü koruyamadı ve 1 puana razı oldu… Sarı-Lacivertliler, başkan Ali Koç döneminde en kötü sezonlarından birini geçiriyor.
Süper Lig'in bitimine 17 hafta kala lider Trabzonspor'un 17 puan gerisinde kalan Fenerbahçe'de taraftarlar sosyal medyadan tepkilerini dile getiriyor. Taraftarlar, transfer ve teknik direktör konusunda ağır kalan yönetime ateş püskürüyor.
Fenerbahçe'nin son haftalardaki Süper Lig performansı ise gerçekten şaşırtıcı… Son 13 maçta sadece 3 galibiyet alabilen Sarı-Lacivertliler'in Antalyaspor maçındaki görüntüsü ise bardağı taşıran belki de son damlaydı… Kanarya yüzde 0.3 gol beklentisi ile oynadı. Maçı sadece 4 şutla tamamladı.