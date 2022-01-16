Özel Haber I Fenerbahçe'nin yeni hocası İsmail Kartal taraftarı sevindiremedi! Kahreden istatistik

Fenerbahçe'nin son haftalardaki Süper Lig performansı ise gerçekten şaşırtıcı… Son 13 maçta sadece 3 galibiyet alabilen Sarı-Lacivertliler'in Antalyaspor maçındaki görüntüsü ise bardağı taşıran belki de son damlaydı… Kanarya yüzde 0.3 gol beklentisi ile oynadı. Maçı sadece 4 şutla tamamladı.