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    • Spor
    • 16.01.2022 12:24
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    • 16.01.2022 12:24
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    Özel Haber I Fenerbahçe'nin yeni hocası İsmail Kartal taraftarı sevindiremedi! Kahreden istatistik

    Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'de kara bulutlar bitmek bilmiyor. Yeni Teknik Direktör İsmail Kartal da tarafları mutlu edemedi. Antalyaspor maçında öne geçen Fenerbahçe yine 3 puan alamadı. Ali Koç yönetimindeki Fenerbahçe en kötü sezonu yaşıyor.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Kahreden istatistik

    Fenerbahçe yeni teknik direktörü İsmail Kartal'la da taraftarını sevindiremedi. Antalyaspor maçında öne geçmesine rağmen skor üstünlüğünü koruyamadı ve 1 puana razı oldu… Sarı-Lacivertliler, başkan Ali Koç döneminde en kötü sezonlarından birini geçiriyor.

    Süper Lig'in bitimine 17 hafta kala lider Trabzonspor'un 17 puan gerisinde kalan Fenerbahçe'de taraftarlar sosyal medyadan tepkilerini dile getiriyor. Taraftarlar, transfer ve teknik direktör konusunda ağır kalan yönetime ateş püskürüyor.

    Fenerbahçe'nin son haftalardaki Süper Lig performansı ise gerçekten şaşırtıcı… Son 13 maçta sadece 3 galibiyet alabilen Sarı-Lacivertliler'in Antalyaspor maçındaki görüntüsü ise bardağı taşıran belki de son damlaydı… Kanarya yüzde 0.3 gol beklentisi ile oynadı. Maçı sadece 4 şutla tamamladı.
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        Haberler Spor Özel Haber I Fenerbahçe'nin yeni hocası İsmail Kartal taraftarı sevindiremedi! Kahreden istatistik
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