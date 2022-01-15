Rico'dan Aslan'a kötü haber! İspanya basını Mallorca’nın tecrübeli eldivenle anlaşmak üzere olduğunu belirtti

Galatasaray'ın Torrent'in isteğiyle kaleci arayışlarına başladığını ve PSG'den Sergio Rico'nun ilk aday olduğunu tüm Türkiye'ye TAKVİM'den öğrendi. Sarı-Kırmızılılar 28 yaşındaki kaleci için teklif yapmaya hazırlanırken, İspanya'dan kötü bir haber geldi. İspanyol basını, Mallorca'nın PSG'ye Rico için teklif yaptığını ve anlaşmanın yakın olduğunu yazdı. Hatta resmi imzaların 1-2 gün içinde atılabileceği bile vurgulandı. Haberde, Mallorca'nın dışında Galatasaray ve Aston Villa'nın Rico'nun transferi için savaş verdiği belirtildi. Mallorca'nın transferin biteceği konusunda çok iyimser olduğu fakat resmi imzalar atılmadan hiçbir şeyin garanti olmadığı da ifade edildi. Alınan bilgilere göre Galatasaray bu gelişmenin ardından hemen PSG ve Rico ile temasa geçerek transferi bitirmeye çalışacak. Sarı-Kırmızılılar eğer İspanyol eldiveni elinden kaçırırsa listedeki diğer isimlerle temas kurulacak. Torrent'in özellikle tecrübeli bir kaleci istediği belirtiliyor.





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