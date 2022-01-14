Türkiye takvim.com.tr'den duymuştu! Sergio Rico'da Galatasaray'a rakip çıktı





İspanyol basını, Mallorca'nın PSG'ye Sergio Rico için teklif yaptığını ve anlaşmanın yakın olduğunu yazdı. Hatta resmi imzaların bugün atılabileceği bile vurgulandı. Haberde, Galatasaray ve Aston Villa'nın Rico'nun transferi için savaş verdiği belirtildi.