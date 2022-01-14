Türkiye takvim.com.tr'den duymuştu! Sergio Rico'da Galatasaray'a rakip çıktı

Galatasaray'ın Domenec Torrent'in isteğiyle kaleci arayışlarına başladığını ve PSG'den Sergio Rico'nun ilk aday olduğunu dün tüm Türkiye'ye takvim.com.tr'den öğrendi. Sarı-Kırmızılılar 28 yaşındaki kaleci için teklif yapmaya hazırlanırken, İspanya'dan kötü bir haber geldi.
İspanyol basını, Mallorca'nın PSG'ye Sergio Rico için teklif yaptığını ve anlaşmanın yakın olduğunu yazdı. Hatta resmi imzaların bugün atılabileceği bile vurgulandı. Haberde, Galatasaray ve Aston Villa'nın Rico'nun transferi için savaş verdiği belirtildi.
Ancak Mallorca'nın transferin biteceği konusunda çok iyimser olduğu fakat resmi imzalar atılmadan hiçbir şeyin garanti olmadığı da ifade edildi.