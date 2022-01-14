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    • Spor
    • 14.01.2022 22:37
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    • 14.01.2022 22:54
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    Galatasaray’da Tuğberk Tanrıvermiş defteri kapandı! Burak Elmas’ı aradı: Gelemiyorum başkanım

    Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'da Tuğberk Tanrıvermiş defteri kapandı. Domenec Torrent’in ekibine yerli bir yardımcı antrenör dahil etmek isteyen ve Tuğberk Tanrıvermiş ismini gündeme alan Burak Elmas 'olumsuz' yanıtı telefonda aldı. İşte detaylar...

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Gelemiyorum başkanım

    Galatasaray'ın yeni hocası Domenec Torrent'in ekibine yerli bir yardımcı antrenör dahil etmek isteyen Galatasaray'da Tuğberk Tanrıvermiş ismi ön planı çıkmıştı.

    2014-2018 yılları arasında Sarı-Kırmızılı kulüpte çeşitli görevlerde bulunan genç hoca son olarak İtalyan ekibi Venezia'da U17 takımını çalıştırıyordu.

    ELMAS'A TELEFONDA RET: GELEMİYORUM BAŞKAN
    Ancak gelen bilgilere göre Galatasaray'da Tuğberk Tarnıvermiş defteri şimdilik kapandı.

    Bugün Başkan Burak Elmas'ı telefonla arayan genç hocanın, "Başkanım üzgünüm, gelemiyorum. Kulübüm sözleşmem sürdüğü için ayrılmama izin vermedi" dediği öğrenildi.
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        Haberler Spor Galatasaray’da Tuğberk Tanrıvermiş defteri kapandı! Burak Elmas’ı aradı: Gelemiyorum başkanım
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