Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli'den transfer açıklaması: Benim cevap verebileceğim bir durum değil

Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş sahasında Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup etti.
Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Karaveli, "Galip bitirmek güzel. Kazanmaya yetecek kadar oynadık ama harika bir oyun olmadı." dedi.
Karaveli şunları söyledi:
"Özellikle ilk yarıda daha üstündük. İkinci yarıda rakip biraz yerinden ayrılınca daha çok pozisyon bulduk. Gaziantep 5-3-2'yi iyi oynayan bir ekip. Bunu biliyorduk. Savunma hattını yerinden oynatmazsak pozisyon bulamayacağımızı düşündük, Bekleri kullandık oyunun başında. Beklerden sonra merkez orta sahanın yön değiştirmesiyle pozisyon bulacağımızı düşündük. Kenarlara kadar iyi gittik ama Gaziantep'in işini kolaylaştıracak yüksek ortalar yaptık. Bütün topları uzaklaştırdılar ama bütün topları alarak atak tazeledik. Batshuayi'yi de çok yalnız bıraktık. Güven ve Ghezzal'la yeteri kadar destek veremedik ve ilk yarıda savunma arasında kayboldu. İlk yarı biterken çaprazdan etkili bir şutları vardı. Bunun dışında ilk yarıda pozisyon vermedik. İkinci yarıda oyuncuların merkeze biraz daha destek vermelerini istedik. İstediğimiz gibi olmayınca oyuncu değişikliğine gittik. Larin ve Oğuzhan girince rakip bizi karşılamakta zorlandı. Zaten bu oyuncular girdikten sonra güzel bir gol oldu. Ghezzal'ın şutundan sonra Batshuayi'nin tamamlaması tam bir santrfor golü. Ben dahil bütün oyuncular, Batshuayi'nin gol attığı bir maçtan galip ayrıldığımız için mutluyuz. Sayısız gol pozisyonuna girip atamamak onu da aşağıya çekiyor, duygusal bir yapıda. Çok beklediğimiz düzeyde bir oyun olmasa da beklediğimizin üzerinde bir takım oyunu vardı sahada. Kazanmak için, oyunu tutabilmek için, son anlarda gol yememek için takım birlikteliği son derece yüksekti"
"OYUNCULARIMIZI EN SONDAKİ HEDEFE GÖRE DEĞİL DE BİR SONRAKİ HEDEFLERLE OYUN İÇİNDE TUTMAK İSTİYORUZ"
Karaveli, lig konusunda hedef belirlemediklerini dile getirerek, "Oyuncularımızı en sondaki hedefe göre değil de bir sonraki hedeflerle oyun içinde tutmak istiyoruz. Beşiktaş için her sezon şampiyonluk doğal hedeftir. Ama bu puan farkından dolayı, oynanacak olan maçlara konsantre etmek istiyoruz. Kazandıkça hedef de kendiliğinden önümüze çıkacaktır. Kupa hedefimiz de var. Orada da kazandıkça, tur atladıkça hedef ortaya çıkacaktır" şeklinde konuştu.