Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli'den transfer açıklaması: Benim cevap verebileceğim bir durum değil

"TRANSFERLE İLGİLİ DURUM BENİM CEVAP VEREBİLECEĞİM BİR DURUM DEĞİL"

Önder Karaveli, transfer yapılıp yapılmayacağıyla ilgili soruya şöyle cevap verdi: "Transferle ilgili durum benim cevap verebileceğim bir durum değil. Yönetimimiz ve sportif direktörümüz bu konuda daha net konuşur."

"HASİC'İN TAM ANLAMIYLA SAHAYA DÖNÜŞÜ İÇİN BİRAZ ZAMANA İHTİYACI VAR"

Takımda özkaynaktan gelen isimlerin dışında başka genç oyuncuların da olduğunu dile getiren Karaveli, "Can Bozdoğan, Güven ve Hasic de genç oyuncu. Can ile beraber çalışmaya başladığımızda çok doğru işler yaptı. Yüksek potansiyelli bir oyuncu. Birkaç maç düşüş oldu ve yerine sahaya sürdüğümüz isimler iyi işler yaptı. Ama asla vazgeçtiğimiz bir isim değil. En son bir hastalık geçirdi ve kendisinde biraz semptom da oldu. Birçok oyuncuda semptom olmadı. Bu durum da dönüşünü biraz zorladı. İlerleyen zamanlarda mutlaka sahanın içinde olacaktır. Güven bugün sahadaydı. Rize'de yaptıklarıyla bugün sahada olmayı hak etmişti. Ama sol kenardaki pozisyon biraz zorlandığı bir pozisyon. Yapabileceğine inandırıyoruz kendisini. Hasic'in tam anlamıyla sahaya dönüşü için biraz zamana ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.