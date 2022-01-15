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    • Spor
    • 15.01.2022 15:52
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    • 15.01.2022 16:07
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    CANLI | Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor maçı canlı anlatım izle

    Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Fatih Karagümrük sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadeleyi Ümit Öztürk yönetiyor. Karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

    CANLI | Fatih Karagümrük - Rizespor

    Süper Lig'de 21. haftasında Fatih Karagümrük ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor.

    Karagümrük kazanıp üst sıralara tırmanmak, Rizespor ise alt sıralardan kurtulmak istiyor.

    Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadeleyi Ümit Öztürk yönetiyor.

    FATİH KARAGÜMRÜK - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI 11'LERİ

    Fatih Karagümrük: Viviano, Salih, Burak, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Adnan, Borini, Emre Mor, Karamoh, Pesic

    Çaykur Rizespor: Gökhan, Holmen, Selim, Emirhan, Cemali, Sabo, Djokovic, Alper, Boldrin, Boyd, Pojhanpalo

    FATİH KARAGÜMRÜK - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
    Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor maçı 15 Ocak Cumartesi günü saat 16.00'dan itibaren beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.
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    Haberler Spor CANLI | Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor maçı canlı anlatım izle
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