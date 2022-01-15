CANLI | Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor maçı canlı anlatım izle

Süper Lig'de 21. haftasında Fatih Karagümrük ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor.
Karagümrük kazanıp üst sıralara tırmanmak, Rizespor ise alt sıralardan kurtulmak istiyor.
Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadeleyi Ümit Öztürk yönetiyor.
FATİH KARAGÜMRÜK - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI 11'LERİ
Fatih Karagümrük: Viviano, Salih, Burak, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Adnan, Borini, Emre Mor, Karamoh, Pesic
Çaykur Rizespor: Gökhan, Holmen, Selim, Emirhan, Cemali, Sabo, Djokovic, Alper, Boldrin, Boyd, Pojhanpalo
FATİH KARAGÜMRÜK - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor maçı 15 Ocak Cumartesi günü saat 16.00'dan itibaren beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.