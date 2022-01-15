Galatasaraylıları korkutan istatistik! Domenec Torrent'in Flamengo performansı da iç açıcı değil

Galatasaray, eski teknik direktörü Fatih Terim döneminde duran toplardan gol bulma, pozisyona girme konusunda çok büyük sıkıntılar çekti.

Hatta bu durum taraftarlar arasında da tartışılmaya başlandı. Serbest vuruş ve kornerlerin gole çevrilme oranı yok denecek kadar azdı. Yeni hoca Domenec Torrent'in istatistikleri de Sarı-Kırmızılılar'ı tedirgin edici düzeyde…

Cimbom'un İspanyol hocası Domenec Torrent, Brezilya ekibi Flamengo'yu çalıştırdığı dönemlerde pek de iç açıcı istatistiklere imza atmamış…

Flamengo'da iken 20 maçta 77 korner kullanmış… 47'si isabetli, 23 tanesi şuta dönüşmüş ve 2 tanesi golle sonuçlanmış.

Serbest vuruşlarda 20 maçta toplam 587 serbest vuruş kullanılmış 13 isabette sadece 2 gol sevinci yaşanmış…

Torrent Flamengo'sunda duran top hücumlarındaki verimliliği yüzde 33 iken, bu sezonki Galatasaray'ın Süper Lig maçlarındaki duran top hücumlarındaki verimliliği de yine aynı rakamda.

İspanyol hocanın Flamengo'sunda serbest vuruş hücumlarındaki verimlilik yüzde 44 iken, Galatasaray bu sezon yüzde 32'de kaldı.

Kornerlerde ise Torrent'in korner hücumlarındaki verimliği yüzde 25… Galatasaray bu sezon yüzde 35'te kaldı.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında bir hayli gerilerde kalan Galatasaray bu sezon Süper Lig'de 250 korner kullandı… Sadece 2 gol bulabildi. Aslan'ın serbest vuruş golü ise bulunmuyor.