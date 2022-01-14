Fatih Terim'in şifrelerini çözdük: Son paylaşımında verdiği mesaja dikkat! 21.21...

FATİH TERİM'İN PAYLAŞIMI ŞİFRELERLE DOLU

Ancak Fatih Terim'in paylaşımında çok ince bir mesaj da vardı. Başarılı hoca mesajı Twitter üzerinden paylaştığında saattler 21.21'i gösteriyordu. Bu saat kesinlikle tesadüf değildi, tamamen Terim tarafından planlanmıştı.