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    • Spor
    • 14.01.2022 22:07
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    • 14.01.2022 22:25
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    Fatih Terim'in şifrelerini çözdük: Son paylaşımında verdiği mesaja dikkat! 21.21...

    Son dakika haberleri... Galatatasaray'dan ayrılan Fatih Terim son paylaşımını şifrelerle gizledi. Fatih Terim'in Twitter üzerinden yaptığı son paylaşımında saattler 21.21’i gösteriyordu. Bu saat kesinlikle tesadüf değildi, tamamen Terim tarafından planlanmıştı. Takvim.com.tr o şifreleri çözdü...

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Terim’in şifrelerini çözdük

    Galatasaray'la yolları olaylı bir şekilde ayrılan Fatih Terim dün sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla gündeme oturmuştu.

    Tecrübeli teknik adam mesajında, "Galatasaray'daki ilk imzam ve son imzam" ifadesini kullanmıştı. Terim ayrıca Sarı-Kırmızılı kulübe attığı ilk imzanın ve fesih sözleşmesine attığı imzanın fotusunu da paylaşmıştı.

    Yapılan bu paylaşım kısa sürede Twitter gündemine otururken, rekor sayıda etkileşim de almıştı.

    FATİH TERİM'İN PAYLAŞIMI ŞİFRELERLE DOLU
    Ancak Fatih Terim'in paylaşımında çok ince bir mesaj da vardı. Başarılı hoca mesajı Twitter üzerinden paylaştığında saattler 21.21'i gösteriyordu. Bu saat kesinlikle tesadüf değildi, tamamen Terim tarafından planlanmıştı.
        Özel Haber | Terim’in şifrelerini çözdük
        Haberler Spor Fatih Terim'in şifrelerini çözdük: Son paylaşımında verdiği mesaja dikkat! 21.21...
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