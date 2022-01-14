Diego Rossi büyük hayal kırıklığı oldu! Fenerbahçe sezon sonu yolluyor

Sezon başında Los Angeles FC'den Fenerbahçe'ye transferi büyük ses getiren Diego Rossi şu ana kadar inişli çıkışlı bir grafik sergiledi. Kendisini Sarı-Lacivertli takıma getiren Vitor Pereira'nın gidişi sonrasında ilk 11'deki yerini kaybeden Uruguaylı yıldız sezon sonunda vedaya hazırlanıyor.
Alınan bilgilere göre şu anda forma giyemediği çok mutsuz olan Rossi, kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından ABD'ye geri dönecek.
Fenerbahçe yönetimi de performansından memnun olmadığı Rossi'nin 10 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kesinlikle kullanmayı düşünmüyor.