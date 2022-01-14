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    • Spor
    • 14.01.2022 16:06
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    • 14.01.2022 16:06
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    İşte Trabzonspor'da Gervinho gerçekleri! Sözleşmesi feshedilecek mi?

    Son dakika Trabzonspor haberleri | Bordo-mavili ekipte sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Edgar Ie'nin sözleşmesi feshedildi. Bu hamle sonrası 15 yabancısı kalan Trabzonspor'un bir isimle daha yollarını ayırması gerekiyor. Sezonu kapatan bir başka isim olan Gervinho'nun adı gündeme gelse de Fildişili ismin durumu Edgar Ie ile aynı değil. İşte detaylar...

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | İşte Gervinho gerçekleri

    Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Edgar Ie'nin sözleşmesi feshedildi. Yıldız oyuncunun sözleşmesi sezon sonu sona eriyordu. Ancak Bordo-Mavililer'in sözleşmesini 1 yıl daha uzatma hakkı vardı.

    Karadeniz ekibi bu opsiyonu kullanmadı ve yabancı kontenjanında yer açmak için Edgar Ie ile yollarını ayırdı. Trabzonspor'un şu an 15 yabancı futbolcusu bulunuyor. Fırtına'nın, transfer dönemi boyunca 1 oyuncu ile daha yollarını ayırması gerekiyor.

    Sezonu kapatan bir başka isim ise Gervinho... Trabzonspor, 375 bin Euro alacağı olan Edgar Ie'nin alacaklarını ödedi ve oyuncusuyla vedalaştı. Ancak Gervinho'da durum farklı...

        Fildişili yıldızın sözleşmesini feshetmek için sözleşme sonuna kadar alacağı 2 milyon 250 bin Euro maaşı ve 650 bin Euro imza parasını vermek zorunda.

        Bordo-Mavili Yönetim böylesine yüklü bir maliyete girmek istemiyor. Bu yüzden de öncelik Norveçli oyuncu Trondsen ile yolların ayrılması... Yıldız oyuncunun menajeri ile görüşmeler sürüyor.

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