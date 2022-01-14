İşte Trabzonspor'da Gervinho gerçekleri! Sözleşmesi feshedilecek mi?

Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Edgar Ie'nin sözleşmesi feshedildi. Yıldız oyuncunun sözleşmesi sezon sonu sona eriyordu. Ancak Bordo-Mavililer'in sözleşmesini 1 yıl daha uzatma hakkı vardı.
Karadeniz ekibi bu opsiyonu kullanmadı ve yabancı kontenjanında yer açmak için Edgar Ie ile yollarını ayırdı. Trabzonspor'un şu an 15 yabancı futbolcusu bulunuyor. Fırtına'nın, transfer dönemi boyunca 1 oyuncu ile daha yollarını ayırması gerekiyor.
Sezonu kapatan bir başka isim ise Gervinho... Trabzonspor, 375 bin Euro alacağı olan Edgar Ie'nin alacaklarını ödedi ve oyuncusuyla vedalaştı. Ancak Gervinho'da durum farklı...