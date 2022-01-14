İşte Trabzonspor'da Gervinho gerçekleri! Sözleşmesi feshedilecek mi?

Karadeniz ekibi bu opsiyonu kullanmadı ve yabancı kontenjanında yer açmak için Edgar Ie ile yollarını ayırdı. Trabzonspor'un şu an 15 yabancı futbolcusu bulunuyor. Fırtına'nın, transfer dönemi boyunca 1 oyuncu ile daha yollarını ayırması gerekiyor.