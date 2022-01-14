Lazio'da başarısız olan Vedat Muriç değerlendi! West Bromwich de peşinde...

İngiltere Championship Ligi ekiplerinden West Bromwich Albion, Fenerbahçe'nin eski golcüsünü transfer listesine ekledi. İtalyan medyası da Kosovalı yıldızın Ada ekibiyle görüştüğünü doğruladı.
İtalyanlar, Vedat Muriç için West Bromwich'in istekli olduğunu yazdı. İngiliz ekibin geçici bir sözleşme imzalamak için görüşmelerde bulunduğu öğrenildi.
Fenerbahçe formasıyla gösterdiği başarılı performansın ardından rekor bonservis bedeliyle Lazio'ya giden Vedat Muriç İtalya'da beklenen golleri atamayınca düzenli forma şansı bulamadı.