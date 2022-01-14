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    • Spor
    • 14.01.2022 12:55
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    • 14.01.2022 13:01
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    Lazio'da başarısız olan Vedat Muriç değerlendi! West Bromwich de peşinde...

    Fenerbahçe haberleri... Vedat Muriç için West Bromwich devreye girdi. Fenerbahçe'nin tekrar kadrosuna katmak için peşinden koştuğu forvet Lazio'da başarısız olmuştu.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Muriç’e yeni talip

    İngiltere Championship Ligi ekiplerinden West Bromwich Albion, Fenerbahçe'nin eski golcüsünü transfer listesine ekledi. İtalyan medyası da Kosovalı yıldızın Ada ekibiyle görüştüğünü doğruladı.

    İtalyanlar, Vedat Muriç için West Bromwich'in istekli olduğunu yazdı. İngiliz ekibin geçici bir sözleşme imzalamak için görüşmelerde bulunduğu öğrenildi.

    Fenerbahçe formasıyla gösterdiği başarılı performansın ardından rekor bonservis bedeliyle Lazio'ya giden Vedat Muriç İtalya'da beklenen golleri atamayınca düzenli forma şansı bulamadı.

        27 yaşındaki golcü futbolcu bu sezon Lazio formasıyla 14 karşılaşmada görev aldı. Ancak gol atma başarısı gösteremedi.

        İtalyan ekibiyle sözleşmesi 2025 yılında sona erecek olan Vedat Muriç'in güncel piyasa değeri 6 milyon Euro.

        Tecrübeli futbolcu, 2020 yılında Fenerbahçe'den Lazio'ya yaklaşık 20 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.
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            Haberler Spor Lazio'da başarısız olan Vedat Muriç değerlendi! West Bromwich de peşinde...
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