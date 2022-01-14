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    • Spor
    • 14.01.2022 16:40
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    • 14.01.2022 16:40
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    Süper Lig 20 hafta 17 teknik direktör değişikliğiyle Avrupa'da Romanya'nın ardından ikinci sırada

    Süper Lig’deki teknik direktör sirkülasyonu Avrupa’nın zirvesinde yer alıyor… Süper Lig’de son olarak Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve Altay’ın hocası Mustafa Denizli ile yollar ayrıldı. Avrupa'da Türkiye'yi geçen tek ülke ise 22 hoca değişimiyle Romanya.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Takvim Özel | Süper Lig ikinci sırada

    20 haftası geride kalan Süper Lig'de 17 teknik adam değişikliği yaşandı. Süper Lig, en çok teknik direktör değiştiren sıralamasında Avrupa'da ikinci basamakta…

    İlk sırada 22 değişimle Romanya Ligi yer alıyor… Üçüncü sırada ise 15 değişimle Polonya ve Bulgaristan Ligi bulunuyor.

    5 büyük ligden sadece İspanya Ligi listede bulunuyor. La Liga'da bu sezon 11 hoca değişikliği yaşandı. İspanyollar 8. sırada yer alıyor…

    Süper Lig'de şimdiye kadar 14 takım hoca değişikliğine gitti. Hoca değiştirmeyen takımlar ise
    Hatayspor (Ömer Erdoğan), Gaziantep FK (Erol Bulut), GZT Giresunspor (Hakan Keleş), İttifak Holding Konyaspor (İlhan Palut), Demir Grup Sivasspor (Rıza Çalımbay) ve Trabzonspor (Abdullah Avcı).

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    Haberler Spor Süper Lig 20 hafta 17 teknik direktör değişikliğiyle Avrupa'da Romanya'nın ardından ikinci sırada
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