Yeni hocasını arayan Fenerbahçe dün çok flaş bir hamle yaptı! Şimdi Kartal sonra Löw

Vitor Pereira'nın sözleşmesinin feshedilmesinin ardından yaklaşık 3 haftadır teknik direktör arayan Fenerbahçe'de dün çok flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-Lacivertliler eski hocası İsmail Kartal'la sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı.

LÖW HEYECANI ARTTI

Yapılan açıklamada, "Teknik direktör adaylarımız, sezon ortasında göreve başlamak yerine yeni sezon itibariyle başlamayı tercih ettiklerini bildirmişlerdir. Bu nedenle sezon sonuna kadar İsmail Kartal yönetiminde yola devam etme kararı alınmıştı. 2022-2023 sezonunda takımımızın teknik direktörü olarak belirleyeceğimiz ismin; 2021-22 sezonunun kalan bölümü de dahil olmak üzere tüm dikkati ve çalışmalarını, yeni sezon kadro yapılanmamıza, uzun vadeli oluşturulacak futbol sistemimize, A takım-altyapı koordinasyonuna tam konsantrasyon ile yoğunlaşması hedeflenmektedir" denildi. Başkan Ali Koç'un İsmail Kartal kararı, Fenerbahçe'de Joachim Löw heyecanını daha da artırdı. Koç'un hedefi sezon sonunda takımı Alman hocaya emanet etmek ve Kartal'ı da yardımcı antrenör olarak görevlendirmek.

ARADA PÜRÜZLER VAR

İki isim, 1998-99 sezonunda da Fenerbahçe'de beraber görev yapmıştı. Dün akşam saatlerinde Almanya'ya giden Ali Koç'un bugün Stuttgart'la Löw ile bir araya geleceği öğrenildi. İkili arasındaki görüşmelerin belirli bir noktaya geldiği ancak henüz arada pürüzlerin bulunduğu ifade ediliyor. Löw'ün özellikle İngiltere ve İspanya'dan önemli kulüplerle yeni sezon için dirsek temasında olduğu de belirtiliyor.

MEVCUT DURUMU TERSİNE ÇEVİREBİLİRİZ

F.Bahçe'de kez teknik direktörlük görevine getirilen İsmail Kartal, dünkü idman öncesi futbolcularla toplantı yaptı. Kartal, "Mevcut durumu tersine çevirebilecek bir oyuncu grubumuz var" dedi.