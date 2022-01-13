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    • Spor
    • 13.01.2022 11:38
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    • 13.01.2022 12:02
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    Galatasaray uzun süredir peşinden koşuyordu! Emil Konradsen Ceide'yi Sassuolo kaptı

    Galatasaray Emil Konradsen Ceide için uzun süredir uğraşıyordu. Rosenborg'da ter döken Norveçli sol kanat oyuncusu Ceide Sassuolo ile anlaştı. Ola Solbakken transferinde beklemede olan Sarı-Kırmızılılar, Domenec Torrent'in vereceği rapora göre transfer gerçekleştirecek.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Aslan istiyordu Sassuolo kaptı

    Galatasaray haberleri... Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Norveçli sol kanat oyuncusu, İtalyan Ligi ekibi ile anlaştı. Teknik direktörünü değiştiren ve oraya odaklanan Cimbom, Norveçli yıldızı elinden kaçırdı.

    Emil Konradsen Ceide, sezonun ikinci yarısında Kaan Ayhan ve Mert Müldür'ün formasını giydiği Sassuolo'da ter dökecek. 6 maçta 2 gol atıp 2 de asist yapan Ceide 2019 yılından beri Rosenborg'da forma giyiyordu.

    Sarı-Kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim döneminde Bodo-Glimt forması giyen kanat oyuncusu Ola Solbakken ve Emil Konradsen Ceide ile ilgileniyordu. Böylece birini elinden kaçırmış oldu.
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        Haberler Spor Galatasaray uzun süredir peşinden koşuyordu! Emil Konradsen Ceide'yi Sassuolo kaptı
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