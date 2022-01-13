Galatasaray uzun süredir peşinden koşuyordu! Emil Konradsen Ceide'yi Sassuolo kaptı

Emil Konradsen Ceide, sezonun ikinci yarısında Kaan Ayhan ve Mert Müldür'ün formasını giydiği Sassuolo'da ter dökecek. 6 maçta 2 gol atıp 2 de asist yapan Ceide 2019 yılından beri Rosenborg'da forma giyiyordu.