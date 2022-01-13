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    • Spor
    • 13.01.2022 11:31
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    • 13.01.2022 11:31
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    Beşiktaş maçı öncesi Gaziantep'te korona şoku: 9 pozitif vaka daha!

    Son dakika haberi! Süper Lig'in 21. haftasında Gaziantep FK, deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Gaziantep FK'da bu maç öncesi 7 futbolcu, 1 antrenör ve 1 personelin corona virüsü testleri pozitif sonuçlandı. Böylece Gaziantep FK'da pozitif yaka sayısı 11'e yükseldi.

    takvim.com.tr
    Beşiktaş maçı öncesi Gaziantep’te korona şoku!

    Süper Lig'in 21. haftasında Gaziantep FK, deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Gaziantep FK'da bu maç öncesi 7 futbolcu, 1 antrenör ve 1 personelin corona virüsü testleri pozitif sonuçlandı. Böylece Gaziantep FK'da pozitif yaka sayısı 11'e yükseldi.

    Yapılan açıklamada "Profesyonel Futbol Takımımıza, Süper Lig 'in 21. haftasında oynayacağı Beşiktaş maçı öncesi yapılan Covid-19 testlerinde, 7 futbolcumuzun, bir antrenörümüzün ve bir personelimizin daha test sonucu pozitif olarak raporlanmıştır. Geçtiğimiz hafta yapılan Covid 19 testlerinde sonuçları pozitif çıkan 5 futbolcumuzdan 3'ünün test sonucu negatife dönmüştür. Yapılan testlerle birlikte, takımımızda pozitif yaka sayısı 11'e yükselmiştir" denildi.

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