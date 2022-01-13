Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den flaş açıklamalar!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Önder Karaveli ve Ceyhun Kazancı ile birlikte Vodafone Park'ta basın toplantısı düzenledi. Çebi yaptığı açıklamada, yeni sportif direktörün Ceyhun Kazancı olduğunu açıkladı.

Çebi, "Ceyhun Kazancı sportif direktörümüz oldu. Kendisine çok güveniyorum. Kendisi Galatasaray Lisesi mezunu. Elbette bir liseden mezun olacaktı. Galatasaray Lisesi'nde okuyup Beşiktaşlı kalabilmek zordur. Başardığın için teşekkür ediyorum. Bu eleştiriler gereksiz." ifadelerini kullandı.

Çebi'nin açıklamalarından satır başları:

Öncelikle Ahmet Çalık'a rahmet diliyorum, mekanı cennet olsun. Nur içinde yatsın, ailesine sabırlar diliyorum.

Geçtiğimiz günlerde yaptığımız Mali Genel Kurul bir milat olmuştur. Şeffaf olmaya devam edeceğiz. Sunduğumuz raporun sonuçları ne ise sonuna kadar gideceğiz.

Kadınlarımızın da müzeye koyduğu kupaları düşününce... Tarihte, müzede yerini almıştır. Yazmayla, çizmeyle, birilerine mal edip birilerine etmeme gibi davranışlarla bir şey değiştiremeyeceklerdir. Bu 4 kupa, Beşiktaş'ın hakkıydı. Bu bir ekip işi. Herkesin alın teri olduğunu ifade etmek istiyorum.

Kazanmış olduğumuz bir sezonda 3 kupa var. Bu, tarihimizde bir ilktir. Gururluyuz. Camiamıza hayırlı uğurlu olsun. Bunun da benim için ayrıca bir gurur kaynağı olarak önem ifade ettiğini, ölene kadar bu gururu yaşayacağımı belirtmek istiyorum.

Hakemler konusunda sıkıntılı bir süreç hala devam ediyor. Geçenlerde yapmış olduğum açıklamalardan dolayı, ceza aldığımı kamuoyu biliyor. Derdimizi nasıl izah edeceğiz, onu da bulmakta zorlanıyorum.

Yapılan çalışmalardan aldığım algı, en azından önümüzdeki seneden sonra Türk futbolunun zararlarının minimize edileceğinden şüphem yok. Önümüzdeki seneleri kurtaracağız derken, bu senenin önemi yok diye bir davranış hissetmekteyim.

Menfaatlendiği iddia edilen birileri varsa, onların da reddetmesi gerekir. Onların da bu niyette olacağından şüphem yok. Fenerbahçe başkanımız konuşuyor, Galatasaray başkanımız konuşuyor, ben konuşuyorum, herkes konuşuyor. Herkes şikayet ederken, anlamadığım bir şey var. Bu işten kim menfaat ediyor?

VAR hakemlerinin artık onu görmedim, bunu görmedim demeye hakkı yok. VAR hakemi yanlış yapıyorsa, kasıtlı yapıyordur. VAR hakemlerinin, orta hakem olmaması gerektiğini defalarca kez söyledim. Artık Beşiktaş'a yapılacak her türlü hatanın daha da şiddetle karşısındayım. Gerekirse 1 yıl cezaysa 1 yıl. Yöneticilikten men edileceksem de artık beni susturamayacaklarını, artık hiçbir takıma hata yapmamaları gerektiğini hakem kardeşlerime ifade ediyorum.

Ceyhun Kazancı'yı sportif direktör olarak atadığımızı açıklamak istiyorum.





