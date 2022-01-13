Özel Haber I Galatasaraylıların canını sıkan istatistik! Domenec Torrent 81 maçın yarısını kazanabildi





59 yaşındaki hocanın tecrübesi ve yeterliliğiyle ilgili çok sayıda eleştiri yapılırken, ortaya çıkan bir istatistik Galatasaraylılar'ın canını sıkacak cinsten.

Domenec Torrent, Süper Lig tarihindeki 4. İspanyol teknik adam oldu. Ancak daha önce görev yapan 3 İspanyol hocanın da performansları hiç iç açıcı değil. Vicente Del Bosque, Luis Aragoles ve David Badia, Türkiye kariyerinde çıktığı toplam 81 maçın sadece yarısını, yani 41'ini kazanabildi.