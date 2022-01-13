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    • Spor
    • 13.01.2022 12:18
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    • 13.01.2022 12:18
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    Özel Haber I Galatasaraylıların canını sıkan istatistik! Domenec Torrent 81 maçın yarısını kazanabildi

    Son dakika Galatasaray haberleri... Fatih Terim ile yollarını ayıran Galatasaray'ın yeni hocası Domenec Torrent oldu. Pazar günü Hatayspor'la ilk maçına çıkacak olan Torrent'in istatistiği ise taraftarı düşündürüyor. İşte Torrent'in 81 maçlık raporu...

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber I Galatasaraylıların canını sıkan istatistik!

    Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray, Fatih Terim'in yerine göreve gelen Domenec Torrent'in yönetiminde ilk maçına pazar akşamı Hatayspor deplasmanında çıkacak.



    59 yaşındaki hocanın tecrübesi ve yeterliliğiyle ilgili çok sayıda eleştiri yapılırken, ortaya çıkan bir istatistik Galatasaraylılar'ın canını sıkacak cinsten.
    Domenec Torrent, Süper Lig tarihindeki 4. İspanyol teknik adam oldu. Ancak daha önce görev yapan 3 İspanyol hocanın da performansları hiç iç açıcı değil. Vicente Del Bosque, Luis Aragoles ve David Badia, Türkiye kariyerinde çıktığı toplam 81 maçın sadece yarısını, yani 41'ini kazanabildi.



    2004-2005 sezonunda çok büyük bir beklentiyle Beşiktaş'ın başına geçen Vicente Del Bosque takımın başında sadece 6 ay kalabildi. İspanyol hoca çıktığı 24 maçta 11 galibiyet alabilirken, 6 da yenilgi yaşadı. Ancak Del Bosque, Beşiktaş'la yollarını ayırdıktan sonra İspanya Milli Takımı ile tarihi başarılara imza attı.



        Euro 2008'de İspanya'yı şampiyon yaparak gündeme oturan Luis Aragones, 2008-2009 sezonunun başında Fenerbahçe'ye imza atarak Türkiye'deki 2. İspanyol hoca oldu. Ancak Aragones de tıpkı Del Bosque gibi çok büyük hayal kırıklığı yarattı.



        Sarı-Lacivertli takımın başında çıktığı 53 maçın sadece 28'ini kazanabilen ve 14 yenilgi yaşayan Aragones ile sezon sonunda yollar ayrıldı.
        Türkiye'deki 3. İspanyol hoca ise David Badia'ydı. 2017-18 sezonunun ortasında Antalyaspor'da göreve başlayan Badia takımın başında yalnızca 5 maç kalabildi. 2 galibiyet ve 3 yenilgi elde eden İspanyol çalıştırıcı ilk devre biter bitmez gönderildi.

        Ortaya çıkan bu tablo, İspanyol teknik adamların Türk futboluna uyum sağlama konusunda çok büyük sıkıntılar yaşadığını gözler önüne seriyor.
        Şimdi herkes Domenec Torrent'in Galatasaray'daki performansını büyük bir merakla bekliyor.
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