Özel Haber I Galatasaraylıların canını sıkan istatistik! Domenec Torrent 81 maçın yarısını kazanabildi

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray, Fatih Terim'in yerine göreve gelen Domenec Torrent'in yönetiminde ilk maçına pazar akşamı Hatayspor deplasmanında çıkacak.
59 yaşındaki hocanın tecrübesi ve yeterliliğiyle ilgili çok sayıda eleştiri yapılırken, ortaya çıkan bir istatistik Galatasaraylılar'ın canını sıkacak cinsten.
Domenec Torrent, Süper Lig tarihindeki 4. İspanyol teknik adam oldu. Ancak daha önce görev yapan 3 İspanyol hocanın da performansları hiç iç açıcı değil. Vicente Del Bosque, Luis Aragoles ve David Badia, Türkiye kariyerinde çıktığı toplam 81 maçın sadece yarısını, yani 41'ini kazanabildi.
2004-2005 sezonunda çok büyük bir beklentiyle Beşiktaş'ın başına geçen Vicente Del Bosque takımın başında sadece 6 ay kalabildi. İspanyol hoca çıktığı 24 maçta 11 galibiyet alabilirken, 6 da yenilgi yaşadı. Ancak Del Bosque, Beşiktaş'la yollarını ayırdıktan sonra İspanya Milli Takımı ile tarihi başarılara imza attı.