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    Beşiktaş'a Cenk Tosun şoku! "Beşiktaş yuvam ancak şu an için dönme niyetim yok"

    Beşiktaş ile anlaştığı iddia edilen Cenk Tosun, “Sezon sonunda sözleşmem bitiyor. Beşiktaş yuvam. Ancak şu an için dönme gibi bir niyetim ve pozisyonum yok” dedi.

    Tosun’dan şok açıklama: dönmeye niyetim yok

    Batshuayi'den beklenen verimi alamayan Beşiktaş devre arasında golcü takviye takviyesi yapmak için transfer çalışmalarını sürdürürken, Everton forması giyen eski golcüsü Cenk Tosun'un da ismi gündeme gelmişti. Ajansspor'a konuşan Cenk Tosun, "Sezon sonunda sözleşmem bitiyor. Beşiktaş benim yuvam zaten. Ancak şu an için dönme gibi bir niyetim ve pozisyonum yok" ifadelerini kullandı.



    Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin kendisini çok sevdiğini ve kendisinin de Çebi'yi çok sevdiğinin altını çizen Tosun, "Ancak bu sezonu burada tamamlayıp sezon bitimi bir yere gitmek istiyorum" ifadelerini kullandı. Avrupa'dan da kendisine teklifler olduğunu belirten Cenk Tosun, sezon sonunda hangi takıma gideceğine sonra karar vereceğini de sözlerine ekledi.

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