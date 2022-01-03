Beşiktaş'a Cenk Tosun şoku! "Beşiktaş yuvam ancak şu an için dönme niyetim yok"





Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin kendisini çok sevdiğini ve kendisinin de Çebi'yi çok sevdiğinin altını çizen Tosun, "Ancak bu sezonu burada tamamlayıp sezon bitimi bir yere gitmek istiyorum" ifadelerini kullandı. Avrupa'dan da kendisine teklifler olduğunu belirten Cenk Tosun, sezon sonunda hangi takıma gideceğine sonra karar vereceğini de sözlerine ekledi.

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