Ali Koç ile Fenerbahçe 3.5 yılda dibe vurdu

Fenerbahçe 3.5 yıllık Ali Koç döneminde adeta başarısızlığa alıştı... Geride kalan süreçte teknik adam krizleri, derbi yenilgileri hatta küme düşme tehlikesi bile yaşayan Sarı-Lacivertliler'deki kara tablo rakamlara da yansımış durumda. Fenerbahçe, Ali Koç başkanlık koltuğuna oturmadan önce Süper Lig'in 60 sezonluk puan durumunda zirvede yer alıyordu.

BAŞAKŞEHIR BILE GEÇTI

Ancak Sarı-Lacivertliler, Koç geldikten sonra 3.5 sezonluk puan durumunda 5. sırada bulunuyor. Fener bırakın ezeli rakiplerini, 2014 yılında kurulan Başakşehir'in bile gerisinde kalmış durumda. Ali Koç öncesinde Süper Lig tarihinin en çok galibiyet alan, en az yenilen, en çok gol gol atan, en az gol yiyen ve en çok puan toplayan takımı olan Sarı-Lacivertliler son 3.5 yılda adeta dibe vurdu. Koç döneminde Fenerbahçe'nin puan ortalaması 1.98'den 1,66'ya, galibiyet yüzdesi 57'den 46'ya, attığı gol ortalaması ise 1,77'den 1,6'ya geriledi.

SADECE 7 HAFTA ZİRVEDE

Yenilen gol ortalaması ise 0,85'ten 1,21'e yükseldi. Yine bu süreçte Fener'in sadece ve sadece 7 hafta liderlik koltuğunda oturması da dikkatleri çekiyor. Son 3.5 sezonun puan durumunda liderlik koltuğunda Trabzon oturuyor. 248 puan toplayan Bordo-Mavililer'i 240 puanla Beşiktaş, 236 puanla Galatasaray, 218 puanla Başakşehir ve 213 puanla Fener takip ediyor.