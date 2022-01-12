Fenerbahçe'de 4 yılda büyük çöküş! Ali Koç öncesi zirvedeydi şimdi bakın nerede

Fenerbahçe 3.5 yıllık Ali Koç döneminde adeta başarısızlığa alıştı... Geride kalan süreçte teknik adam krizleri, derbi yenilgileri hatta küme düşme tehlikesi bile yaşayan Sarı-Lacivertliler'deki kara tablo rakamlara da yansımış durumda.
Fenerbahçe, Ali Koç başkanlık koltuğuna oturmadan önce Süper Lig'in 60 sezonluk puan durumunda zirvede yer alıyordu. Ancak Sarı-Lacivertliler, Koç geldikten sonra 3.5 sezonluk puan durumunda 5. sırada bulunuyor. Fener bırakın ezeli rakiplerini, 2014 yılında kurulan Başakşehir'in bile gerisinde kalmış durumda.
Fener, Ali Koç öncesinde Süper Lig tarihinin en çok galibiyet alan, en az yenilen, en çok gol gol atan, en az gol yiyen ve en çok puan toplayan takımı konumundaydı. Ancak son 3.5 yılda bu müthiş performanstan eser bile kalmadı.