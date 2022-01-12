Fenerbahçe'de 4 yılda büyük çöküş! Ali Koç öncesi zirvedeydi şimdi bakın nerede





Fener, Ali Koç öncesinde Süper Lig tarihinin en çok galibiyet alan, en az yenilen, en çok gol gol atan, en az gol yiyen ve en çok puan toplayan takımı konumundaydı. Ancak son 3.5 yılda bu müthiş performanstan eser bile kalmadı.