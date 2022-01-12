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    • Spor
    • 12.01.2022 13:59
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    • 12.01.2022 14:08
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    Fenerbahçe'de 4 yılda büyük çöküş! Ali Koç öncesi zirvedeydi şimdi bakın nerede

    Fenerbahçe'de 3,5 yıldır devam eden Ali Koç döneminde başarısızlık adeta gelenek haline geldi. Geride kalan süreçte derbi mağlubiyetleri, teknik adam krizleriyle boğuşan sarı-lacivertlilerde kara tablo rakamlara da yansıdı.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Fenerbahçe’de 4 yılda büyük çöküş

    Fenerbahçe 3.5 yıllık Ali Koç döneminde adeta başarısızlığa alıştı... Geride kalan süreçte teknik adam krizleri, derbi yenilgileri hatta küme düşme tehlikesi bile yaşayan Sarı-Lacivertliler'deki kara tablo rakamlara da yansımış durumda.



    Fenerbahçe, Ali Koç başkanlık koltuğuna oturmadan önce Süper Lig'in 60 sezonluk puan durumunda zirvede yer alıyordu. Ancak Sarı-Lacivertliler, Koç geldikten sonra 3.5 sezonluk puan durumunda 5. sırada bulunuyor. Fener bırakın ezeli rakiplerini, 2014 yılında kurulan Başakşehir'in bile gerisinde kalmış durumda.



    Fener, Ali Koç öncesinde Süper Lig tarihinin en çok galibiyet alan, en az yenilen, en çok gol gol atan, en az gol yiyen ve en çok puan toplayan takımı konumundaydı. Ancak son 3.5 yılda bu müthiş performanstan eser bile kalmadı.



        Ali Koç döneminde Fenerbahçe'nin puan ortalaması 1.98'den 1,66'ya, galibiyet yüzdesi 57'den 46'ya, attığı gol ortalaması ise 1,77'den 1,6'ya geriledi. Yenilen gol ortalaması ise 0,85'ten 1,21'e yükseldi.



        Sarı-Lacivertliler, Ali Koç öncesi 6 maçta 1 yenilgi yüzü görürken, son 3.5 sezonda ise neredeyse her 3 maçta bir mağlubiyet yaşıyor. Yine bu 3.5 sezonda Fenerbahçe'nin sadece ve sadece 7 hafta liderlik koltuğunda oturması da dikkatleri çekiyor.



        Son 3.5 sezonun puan durumunda liderlik koltuğunda Trabzonspor oturuyor. 248 puan toplayan Bordo-Mavililer'i 240 puanla Beşiktaş, 236 puanla Galatasaray, 218 puanla Başakşehir ve 213 puanla Fenerbahçe takip ediyor.

        İşte Fenerbahçe'nin Ali Koç öncesi ve sonrasında ortaya çıkan çarpıcı rakamları şöyle:
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