Ağır toplar dışarıda!

Süper Lig'de ilk 20 haftada 16 teknik direktör ile yollar ayrıldı... 3 büyükler ise şu an hocasız.. Teknik direktör kıyımının yaşandığı Süper Lig'de ağır toplar takım çalıştırmıyor... Son olarak Galatasaray'ın efsane hocası Fatih Terim görevinden ayrıldı... Tecrübeli teknik direktör 4. Galatasaray dönemini sonlandırdı...

İKİ KUPALI AMA İŞSİZ

Milli Takım Teknik direktörlüğü yaptıktan sonra hiçbir takımla anlaşmayan ancak adı sürekli Beşiktaş ile anılan Şenol Güneş de boşta olan teknik adamlardan... Beşiktaş ile geçen sezon hem Süper Ligi hem de Türkiye Kupası'nı kazanan Sergen Yalçın da istirahate çekilen hocalardan... Medipol Başakşehir'i şampiyon yapan ve sonrasında çocuğunun sağlık nedeniyle çalışmayan Okan Buruk da işsiz.

LİSTE BİR HAYLİ KABARIK

Samet Aybaba, Aykut Kocaman, Ersun Yanal, Bülent Korkmaz, Çağdaş Atan, Yılmaz Vural ve Bülent Uygun da çalışmıyor.

Güneş, Milli Takım'daki son döneminde 32 maça çıktı. 1.72 puan ortalaması yakaladı. Şenol Güneş Milli Takım kariyeri sonrasında herhangi bir takım çalıştırmıyor. Adı sürekli eski takımı Beşiktaş ile anılıyor.