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    • Spor
    • 12.01.2022 13:47
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    • 12.01.2022 13:47
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    Özel Haber I Yok böyle liste! Ağır toplar dışarıda!

    Süper Lig’de ilk 20 haftada 16 teknik direktör ile yollar ayrıldı… 3 büyükler ise şu an hocasız... Teknik direktör kıyımının yaşandığı Süper Lig’de ağır toplar takım çalıştırmıyor…

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber I Yok böyle liste! Ağır toplar dışarıda!

    Son olarak Galatasaray'ın efsane hocası Fatih Terim görevinden ayrıldı… Tecrübeli teknik direktör 4. Galatasaray dönemini sonlandırdı...

    Milli Takım Teknik direktörlüğü yaptıktan sonra hiçbir takımla anlaşmayan ancak adı sürekli Beşiktaş ile anılan Şenol Güneş de boşta olan teknik adamlardan…

    Beşiktaş ile geçen sezon hem Süper Ligi hem de Türkiye Kupası'nı kazanan Sergen Yalçın da istirahate çekilen hocalardan… Medipol Başakşehir'i şampiyon yapan ve sonrasında çocuğunun sağlık nedeniyle çalışmayan Okan Buruk da çalışmıyor.
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        Haberler Spor Özel Haber I Yok böyle liste! Ağır toplar dışarıda!
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