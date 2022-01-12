Özel Haber I Yok böyle liste! Ağır toplar dışarıda!

Beşiktaş ile geçen sezon hem Süper Ligi hem de Türkiye Kupası'nı kazanan Sergen Yalçın da istirahate çekilen hocalardan… Medipol Başakşehir'i şampiyon yapan ve sonrasında çocuğunun sağlık nedeniyle çalışmayan Okan Buruk da çalışmıyor.