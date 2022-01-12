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    • Spor
    • 12.01.2022 15:10
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    • 12.01.2022 15:27
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    TFF duyurdu: Ahmet Çalık'ın vefatı sonrası Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor maçı ertelendi!

    Son dakika haberi! Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 15 Ocak'ta yapılması gereken Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor maçı, futbolcu Ahmet Çalık'ın vefatı nedeniyle ertelendi.

    AA
    TFF açıkladı! Maç ertelendi!

    Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor maçı, futbolcu Ahmet Çalık'ın vefatı nedeniyle ertelendi.

    Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, "İttifak Holding Konyaspor futbolcusu Ahmet Çalık'ın trafik kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle, Spor Toto Süper Lig'de 15 Ocak Cumartesi günü oynanması planlanan Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor maçı ileri bir tarihe ertelenmiştir." denildi.

    Müsabakanın yapılacağı tarihin daha sonra açıklanacağı bildirildi.

    Açıklamada, "Bu vesileyle bir kez daha merhum Ahmet Çalık'a Allah'tan rahmet; İttifak Holding Konyaspor camiasına başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.

    Konyaspor Kulübü, Ahmet Çalık'ın vefatının ardından dün bu maçın ertelenmesi için TFF'ye başvuruda bulunmuştu.

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    Haberler Spor TFF duyurdu: Ahmet Çalık'ın vefatı sonrası Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor maçı ertelendi!
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