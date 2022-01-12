Galatasaray'a Gedson Fernandes şoku: Fatih Terim gitti Benfica vazgeçti!



PORTEKİZ BASININDAN BOMBA İDDİA

Bu flaş iddianın sahibi, Portekiz'in en saygın yayın organlarından biri olan Record gazetesi. Haberde, Benfica'nın kısa süre önce Gedson'un transferi için Galatasaray'la el sıkıştığı ancak Fatih Terim döneminin sona ermesinin ardından anlaşmanın iptal edildiği belirtildi.