Galatasaray'a Gedson Fernandes şoku: Fatih Terim gitti Benfica vazgeçti!

Fatih Terim'le yolların ayrılmasının şokunu henüz atlatamayan Galatasaraylı taraftarlara bir kötü haber daha geldi. Benfica'nın Gedson Fernandes'i Sarı-Kırmızılı takıma vermekten vazgeçtiği iddia ediliyor.
PORTEKİZ BASININDAN BOMBA İDDİA
Bu flaş iddianın sahibi, Portekiz'in en saygın yayın organlarından biri olan Record gazetesi. Haberde, Benfica'nın kısa süre önce Gedson'un transferi için Galatasaray'la el sıkıştığı ancak Fatih Terim döneminin sona ermesinin ardından anlaşmanın iptal edildiği belirtildi.