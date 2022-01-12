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    • Spor
    • 12.01.2022 11:19
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    • 12.01.2022 11:19
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    Galatasaray'a Gedson Fernandes şoku: Fatih Terim gitti Benfica vazgeçti!

    Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in görevden ayrılması transferi de etkiledi. Gelen son haberlere göre, Benfica’nın Gedson Fernandes’i Sarı-Kırmızılı takıma vermekten vazgeçtiği iddia edildi.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Cimbom’a Fernandes şoku!

    Fatih Terim'le yolların ayrılmasının şokunu henüz atlatamayan Galatasaraylı taraftarlara bir kötü haber daha geldi. Benfica'nın Gedson Fernandes'i Sarı-Kırmızılı takıma vermekten vazgeçtiği iddia ediliyor.


    PORTEKİZ BASININDAN BOMBA İDDİA
    Bu flaş iddianın sahibi, Portekiz'in en saygın yayın organlarından biri olan Record gazetesi. Haberde, Benfica'nın kısa süre önce Gedson'un transferi için Galatasaray'la el sıkıştığı ancak Fatih Terim döneminin sona ermesinin ardından anlaşmanın iptal edildiği belirtildi.



    TERİM GİDİNCE İŞLER DEĞİŞTİ
    Terim'e yakınlığı ile bilinen Benfica Başkanı Rui Costa'nın, genç yıldızı gelişim göstermesi için tecrübeli teknik adamın yanına göndermek istediği ancak yaşanan son gelişmelerin ardından bu düşüncenin rafa kalktığı ifade edildi.

        Record'a göre Gedson Fernandes'i kiralama konusunda kesin karar veren Benfica şimdi yeni bir takım arayışına başladı.



        Çok büyük bir potansiyele sahip olmasına rağmen performansıyla hayal kırıklığı yaratan 23 yaşındaki yıldız geçtiğimiz sezon Galatasaray'daki futboluyla alkış toplamıştı.

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