SON DAKİKA! Milli otomobil sporcusu Cem Bölükbaşı Formula 2'de yarışacak

Milli otomobil sporcusu Cem Bölükbaşı, 2022 sezonunda Formula 2 Dünya Şampiyonası'nda yarışacağını açıkladı.

Zorlu PSM Sky Lounge alanında gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalarda bulunan 23 yaşındaki pilot, "Gerçekten kolay olmadı. Çok hızlı gerçekleşti. Önümüze çıkan her şansı değerlendirmeye çalıştık. Abu Dabi testleri Formula 2'ye ilk adım oldu. Sonunda gerçekleşti. 2022'de Formula 2 Dünya Şampiyonası'na katılacağım." ifadelerini kullandı.

CEM BÖLÜKBAŞI KİMDİR?

Cem Bölükbaşı 9 Şubat 1998 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Henüz 6 yaşındayken hız tutkusunu fark eden babası, onu motokros pistine götürdü. 5 yaşında motokros yarışmalarına katılmaya başladı ve 6 yaşında Türkiye şampiyonu oldu.

Cem Bölükbaşı I-Racing 'de 80.000 kişi içerisinden ilk 35'e girince dikkatleri üzerine çekti. World's Fastest Gamer Şampiyonası'na katıldı. F1 Esports'da 70.000 kişi arasından ilk yirmiye kalan genç sporcu Fernando Alonso takımına seçildi.

2017'de Abu Dabi'de dünya beşincisi, 2018'de Red Bull Toro Rosso Takımı ile dünya ikincisi oldu. Borusan Otomotiv Motorsport'un desteği ile ilk uluslararası yarışına katıldı.

4 Haziran 2019'da gerçek piste çıkan Cem Bölükbaşı klasmanındaki sıralamada 3. ve yarışta da 5. oldu. 1 Temmuz 2019'da uluslararası ikinci gerçek yarışına katıldı.