Avrupa'ya Türk damgası! Hakan Çalhanoğlu 2021'e damga vuran 5 orta saha futbolcusundan biri oldu



KEVİN DE BRUYNE (MANCHESTER CİTY, BELÇİKA)

30 yaşındaki Belçikalı futbolcu Kevin De Bruyne, geçen sezon tüm kulvarlarda 40 maçta 10 gol attı.

Orta saha oyuncusu, bu sezon ise tüm kulvarlarda 23 maçta 6 gol kaydetti.

Kevin De Bruyne, Belçika'nın geçen yıl oynanan EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale çıkmasında etkili oldu.

Belçikalı futbolcu Manchester City'nin, İngiltere Premier Lig ve Lig Kupası şampiyonluğuna katkı verdi ve takımın ilk UEFA Şampiyonlar Ligi finaline ulaşmasında etkisi oldu.