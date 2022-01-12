Avrupa'ya Türk damgası! Hakan Çalhanoğlu 2021'e damga vuran 5 orta saha futbolcusundan biri oldu

Avrupa'da oynayan yıldız orta saha futbolcuları, milli takımda ya da liglerde gösterdikleri performansla geçen yıl adından söz ettirdi.
2021'e damga vuran 5 orta saha futbolcusu:
JORGİNHO (CHELSEA, İTALYA)
30 yaşındaki İtalyan futbolcu Jorginho, geçen sezon tüm kulvarlarda 43 maçta 8 gole imza attı.
Orta saha oyuncusu, bu sezon ise tüm kulvarlarda 26 maçta 9 gol kaydetti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-2021 sezonunun şampiyonu, Manchester City'yi 1-0 mağlup eden Chelsea oldu. Jorginho, bu başarıda da önemli rol oynadı.
Jorginho, İtalya'nın, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) finalinde İngiltere'yi penaltılarla üstünlük kurarak kupayı 53 yıl aradan sonra kazanmasında da önemli pay sahibi oldu.
İtalyan orta saha futbolcusu, EURO 2020 en iyi 11'ine de seçilmişti.
KEVİN DE BRUYNE (MANCHESTER CİTY, BELÇİKA)
30 yaşındaki Belçikalı futbolcu Kevin De Bruyne, geçen sezon tüm kulvarlarda 40 maçta 10 gol attı.
Orta saha oyuncusu, bu sezon ise tüm kulvarlarda 23 maçta 6 gol kaydetti.
Kevin De Bruyne, Belçika'nın geçen yıl oynanan EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale çıkmasında etkili oldu.
Belçikalı futbolcu Manchester City'nin, İngiltere Premier Lig ve Lig Kupası şampiyonluğuna katkı verdi ve takımın ilk UEFA Şampiyonlar Ligi finaline ulaşmasında etkisi oldu.