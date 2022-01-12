Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 12.01.2022 11:57
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.01.2022 12:16
    ABONE OL

    Beşiktaş küme düşme hattında! 12 puanla 17. sırada

    Süper Lig’de Trabzonspor en yakın rakibi Konyaspor’un önünde 10 puanla açık ara liderliğini sürdürüyor. Abdullah Avcı’nın öğrencileri Bordo-Mavililer açık ara şampiyonluğa koşuyor. Beşiktaş ise 12 haftada 12 puan toplayarak küme düşme hattına geriledi.

    takvim.com.tr
    Onur Koçhan
    Takvim Özel | Beşiktaş küme düşme hattında

    Karadeniz Fırtınası, ezeli rakibi Fenerbahçe'den liderliği devraldığı 9. haftadan itibaren adeta arkasına bile bakmadı. 9. haftadan sonra oluşan puan durumu ise ilginç bir gerçeği ortaya çıkardı.

    Trabzonspor oynadığı son 12 maçta topladığı 31 puanla liderlik koltuğunda oturuyor… Fırtına lider olduktan sonra sadece 5 puan kaybetti… Ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray 12 karşılaşmada 13 puan topladı. Fenerbahçe 13., Galatasaray ise 14. sırada yer aldı.

    Son şampiyon Beşiktaş ise 12 haftada 12 puanla 17. sırada kendine yer bulabildi... Fenerbahçe ve Beşiktaş bu süreçte 3, Galatasaray ise sadece 2 galibiyet çıkardı.
        Selçuk Özdağ YSK üyelerini tehdit etti
        Haberler Spor Beşiktaş küme düşme hattında! 12 puanla 17. sırada
            SON DAKİKA