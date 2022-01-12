Beşiktaş küme düşme hattında! 12 puanla 17. sırada

Karadeniz Fırtınası, ezeli rakibi Fenerbahçe'den liderliği devraldığı 9. haftadan itibaren adeta arkasına bile bakmadı. 9. haftadan sonra oluşan puan durumu ise ilginç bir gerçeği ortaya çıkardı.
Trabzonspor oynadığı son 12 maçta topladığı 31 puanla liderlik koltuğunda oturuyor… Fırtına lider olduktan sonra sadece 5 puan kaybetti… Ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray 12 karşılaşmada 13 puan topladı. Fenerbahçe 13., Galatasaray ise 14. sırada yer aldı.
Son şampiyon Beşiktaş ise 12 haftada 12 puanla 17. sırada kendine yer bulabildi... Fenerbahçe ve Beşiktaş bu süreçte 3, Galatasaray ise sadece 2 galibiyet çıkardı.