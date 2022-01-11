Flamengo taraftarı Galatasaray'ın yeni hocası Torrent'in gidişine çılgınca sevinmiş! İşte dikkat çeken görüntü

Galatasaray'ın teknik direktörlük görevi için anlaşma sağladığı İspanyol çalıştırıcı Domenec Torrent'in son çalıştırdığı takım Brezilya ekibi Flamengo'da görevine son verilmesi haberini Brezilya ekibinin taraftarlarının çılgınca kutladığı ortaya çıktı.
Galatasaray'ın Fatih Terim sonrası teknik direktörlük koltuğunu teslim etmeye hazırlandığı Domenec Torrent ile ilgili tartışmalar hız kesmeden sürüyor.
Yaklaşık 10 yıl süre ile Barcelona, Bayern Münih ve Manchester City'de Pep Guardiola'nın yardımcılığını yapan Torrent'in 1. adam olarak tecrübesinin fazla olmaması Sarı-Kırmızılı taraftarlarda endişe yaratıyor.
Guardiola'nın ekibinden ayrıldıktan sonra ABD ekibi New Yort City'de ve Brezilya ekibi Flamengo'da çalışan Torrent, özellikle Flamengo'da oynattığı oyunla büyük bir tartışma yaratmıştı.