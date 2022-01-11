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    • 11.01.2022 13:45
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    • 11.01.2022 13:56
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    Flamengo taraftarı Galatasaray'ın yeni hocası Torrent'in gidişine çılgınca sevinmiş! İşte dikkat çeken görüntü

    Galatasaray'ın anlaştığı ve bu gece saatlerinde İstanbul'a gelmesi beklenen Domenec Torrent'in son çalıştırdığı takım olan Flamengo dönemi akıllarda soru işaretleri yarattı. Brezilya ekibinin İspanyol teknik adamın görevine son verildiğini duyurmasının Flamengo taraftarları tarafından çılgınca kutlandığı ortaya çıktı.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Torrent’in gidişi Brezilya’da çılgınca kutlanmış

    Galatasaray'ın teknik direktörlük görevi için anlaşma sağladığı İspanyol çalıştırıcı Domenec Torrent'in son çalıştırdığı takım Brezilya ekibi Flamengo'da görevine son verilmesi haberini Brezilya ekibinin taraftarlarının çılgınca kutladığı ortaya çıktı.

    Galatasaray'ın Fatih Terim sonrası teknik direktörlük koltuğunu teslim etmeye hazırlandığı Domenec Torrent ile ilgili tartışmalar hız kesmeden sürüyor.

    Yaklaşık 10 yıl süre ile Barcelona, Bayern Münih ve Manchester City'de Pep Guardiola'nın yardımcılığını yapan Torrent'in 1. adam olarak tecrübesinin fazla olmaması Sarı-Kırmızılı taraftarlarda endişe yaratıyor.

    Guardiola'nın ekibinden ayrıldıktan sonra ABD ekibi New Yort City'de ve Brezilya ekibi Flamengo'da çalışan Torrent, özellikle Flamengo'da oynattığı oyunla büyük bir tartışma yaratmıştı.

        Flamengo'nun Atletico Minero'ya 9 Kasım 2020'de 4-0 yenildiği maç sonrası Domenec Torrent'in görevine son verilmesiyle ise Brezilya ekibinin taraftarlarının, bu haberi sevinçle karşıladığı ortaya çıktı. Flamengo taraftarlarının, Torrent'in görevine son verildiğini bildiren tweete yanıt olarak gönderdiği kutlama videoları, İspanyol hoca ile ilgili endişeleri daha da artırdı.

        Flamengo taraftarları görev süresi boyunca Torrent'in oynattığı futboldan dolayı duydukları rahatsızlığı sosyal medya üzerinden dile getirmişti.
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        Haberler Spor Flamengo taraftarı Galatasaray'ın yeni hocası Torrent'in gidişine çılgınca sevinmiş! İşte dikkat çeken görüntü
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