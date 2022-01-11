Flamengo taraftarı Galatasaray'ın yeni hocası Torrent'in gidişine çılgınca sevinmiş! İşte dikkat çeken görüntü

Flamengo'nun Atletico Minero'ya 9 Kasım 2020'de 4-0 yenildiği maç sonrası Domenec Torrent'in görevine son verilmesiyle ise Brezilya ekibinin taraftarlarının, bu haberi sevinçle karşıladığı ortaya çıktı. Flamengo taraftarlarının, Torrent'in görevine son verildiğini bildiren tweete yanıt olarak gönderdiği kutlama videoları, İspanyol hoca ile ilgili endişeleri daha da artırdı.