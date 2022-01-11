Ahmet Çalık'ın ölüm haberini verirken canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı

Süper Lig'de Konyaspor forması giyen Ahmet Çalık'tan acı haber geldi. Eski Galatasaraylı futbolcu geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Ahmet Çalık'ın hayatını kaybettiği kazaya ilişkin bilgi veren A Spor muhabirinin duygu dolu anları ise canlı yayına damga vurdu.
Ankara-Niğde yolunda geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybeden Ahmet Çalık, tüm Türkiye'yi yasa boğdu. 27 yaşındaki futbolcunun ölüm haberini A Spor ekranlarından canlı yayında aktaran muhabir İbrahim Doğan gözyaşlarına hakim olamadı.
Deneyimli muhabirin o anları izleyenlerin yüreğini yaktı.