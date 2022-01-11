Ahmet Çalık'ın ölüm haberini verirken canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı

YAŞANANLARIN PERDE ARKASINI ANLATTI

Yaşananların perde arkasını aktaran İbrahim Doğan, "Ahmet Çalık, Ankarada'ydı. Konya'ya dönüyordu. Ankara-Niğde otoyolunda yaşanan vahim kaza sonucunda Konysporlu futbolcu Ahmet Çalık'ın ne yazık ki hayatını kaybettiğini söyleyebiliriz" dediği sırada önce sesi titredi ve ardından gözyaşlarına hakim olamadı.

"BU DURUM BİZLERİ DE ÜZDÜ"

Doğan konuşmasının devamında, "Bu durum tabi bizleri de üzdü. Bütün Konyaspor camiasını üzdü. Şu anda Konya'da bir yas havasının, matem havasının olduğunu söyleyebiliriz."