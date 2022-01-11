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    • Spor
    • 11.01.2022 13:44
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    • 11.01.2022 13:44
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    Ahmet Çalık'ın ölüm haberini verirken canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı

    Ahmet Çalık'ın hayatını kaybetmesi tüm Türkiye'de şok etkisi yarattı. Ankara-Niğde yolunda şarampole yuvarlanan 27 yaşındaki futbolcu, sağlık ekipleri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı. Yaşananları A Spor ekranlarından anlatan İbrahim Doğan duygu dolu anlar yaşadı.

    Canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı

    Süper Lig'de Konyaspor forması giyen Ahmet Çalık'tan acı haber geldi. Eski Galatasaraylı futbolcu geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Ahmet Çalık'ın hayatını kaybettiği kazaya ilişkin bilgi veren A Spor muhabirinin duygu dolu anları ise canlı yayına damga vurdu.

    Ankara-Niğde yolunda geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybeden Ahmet Çalık, tüm Türkiye'yi yasa boğdu. 27 yaşındaki futbolcunun ölüm haberini A Spor ekranlarından canlı yayında aktaran muhabir İbrahim Doğan gözyaşlarına hakim olamadı.

    Deneyimli muhabirin o anları izleyenlerin yüreğini yaktı.

        YAŞANANLARIN PERDE ARKASINI ANLATTI

        Yaşananların perde arkasını aktaran İbrahim Doğan, "Ahmet Çalık, Ankarada'ydı. Konya'ya dönüyordu. Ankara-Niğde otoyolunda yaşanan vahim kaza sonucunda Konysporlu futbolcu Ahmet Çalık'ın ne yazık ki hayatını kaybettiğini söyleyebiliriz" dediği sırada önce sesi titredi ve ardından gözyaşlarına hakim olamadı.

        "BU DURUM BİZLERİ DE ÜZDÜ"

        Doğan konuşmasının devamında, "Bu durum tabi bizleri de üzdü. Bütün Konyaspor camiasını üzdü. Şu anda Konya'da bir yas havasının, matem havasının olduğunu söyleyebiliriz."
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        Spor dünyasının acı kaybı!
        Haberler Spor Ahmet Çalık'ın ölüm haberini verirken canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı
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