Fenerbahçe "Göle" maya çalıyor! Taraftar isyanda

Vitor Pereira'nın görevine son verilmesinin ardından Adana Demirspor maçı ile birlikte ligdeki son 3 maçına Zeki Murat Göle yönetiminde çıkan Fenerbahçe, geçen süre zarfında yeni teknik adam konusunda ilerleme sağlayamadı. Göle yönetiminde 3 maçta kaybedilen 5 puanla zirveden iyice uzaklaşıldı. Başkan Ali Koç ise buna rağmen yeni teknik adamla anlaşmalarının zaman alabileceğini açıkladı.
Fenerbahçe'de Beşiktaş beraberliği sonrası görevine son verilen Vitor Pereira'nın ayrılığının ardından 20 günü aşkın bir süre geçmesine rağmen Sarı-Lacivertliler yeni bir teknik adamla anlaşamayınca yönetim takımı yardımcı antrenör Zeki Murat Göle'ye teslim etmek zorunda kaldı.
Daha önce 2020 yılında da Sarı-Lacivertli kulüpte iki maçta geçici olarak takımın başında yer alan Zeki Murat Göle yönetiminde Pereira'nın ayrılığı sonrası ligde 3 maça çıkan Fenerbahçe, bu karşılaşmalarda tek galibiyetini lig sonuncusu Yeni Malatya'ya karşı aldı.