Fenerbahçe "Göle" maya çalıyor! Taraftar isyanda

Fenerbahçe taraftarları ise son olarak alınan Adana Demirspor yenilgisi sonrası Zeki Murat Göle'nin mevcut görevini kaldıramadığını ve bir an önce yönetimin takımı tecrübeli bir hocaya emanet etmesi yönünde mesajlar paylaştı. Başkan Ali Koç ise mevcut duruma ve taraftarın tepkisine rağmen "Yeni bir hoca ile anlaşmamız iki haftayı bulabilir" açıklamasını yaptı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN