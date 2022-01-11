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    • Spor
    • 11.01.2022 12:54
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    • 11.01.2022 12:54
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    Fenerbahçe "Göle" maya çalıyor! Taraftar isyanda

    Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın görevine son verildikten sonra çıkılan 3 maçta takımın başında olan Zeki Murat Göle performansıyla sınıfta kaldı. Sarı-lacivertli ekip 3 maçta 5 puan kaybederek zirve yarışından iyice uzaklaşırken, Başkan Ali Koç ise buna rağmen yeni teknik adamla anlaşmalarının zaman alabileceğini açıkladı.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Fenerbahçe Göle maya çalıyor

    Vitor Pereira'nın görevine son verilmesinin ardından Adana Demirspor maçı ile birlikte ligdeki son 3 maçına Zeki Murat Göle yönetiminde çıkan Fenerbahçe, geçen süre zarfında yeni teknik adam konusunda ilerleme sağlayamadı. Göle yönetiminde 3 maçta kaybedilen 5 puanla zirveden iyice uzaklaşıldı. Başkan Ali Koç ise buna rağmen yeni teknik adamla anlaşmalarının zaman alabileceğini açıkladı.

    Fenerbahçe'de Beşiktaş beraberliği sonrası görevine son verilen Vitor Pereira'nın ayrılığının ardından 20 günü aşkın bir süre geçmesine rağmen Sarı-Lacivertliler yeni bir teknik adamla anlaşamayınca yönetim takımı yardımcı antrenör Zeki Murat Göle'ye teslim etmek zorunda kaldı.

    Daha önce 2020 yılında da Sarı-Lacivertli kulüpte iki maçta geçici olarak takımın başında yer alan Zeki Murat Göle yönetiminde Pereira'nın ayrılığı sonrası ligde 3 maça çıkan Fenerbahçe, bu karşılaşmalarda tek galibiyetini lig sonuncusu Yeni Malatya'ya karşı aldı.

        Sarı-Lacivertliler, Göle yönetiminde Karagümrük ile berabere kalırken, Adana Demirspor'a ise sahasında mağlup oldu. Göle ile bu 3 maçta 5 puan kaybeden Fenerbahçe 5. sıraya gerileyerek 32 puanla lider Trabzonspor'un 17 puan uzağında kaldı.

        Göle, Fenerbahçe'nin kariyerinde toplamda çıktığı 5 maçta ise 2 yenilgi, 2 mağlubiyet ve 1 galibiyet elde etti. Bu maçlardaki en çarpıcı nokta ise Göle yönetimindeki Fenerbahçe'nin 2020 yılında Konyaspor'un bu sezon ise Karagümrük'e karşı rakiplerinin 9 kişi kalmasına rağmen sahadan galip ayrılamaması oldu.

        Fenerbahçe taraftarları ise son olarak alınan Adana Demirspor yenilgisi sonrası Zeki Murat Göle'nin mevcut görevini kaldıramadığını ve bir an önce yönetimin takımı tecrübeli bir hocaya emanet etmesi yönünde mesajlar paylaştı. Başkan Ali Koç ise mevcut duruma ve taraftarın tepkisine rağmen "Yeni bir hoca ile anlaşmamız iki haftayı bulabilir" açıklamasını yaptı.

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