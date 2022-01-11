Dünya futbolu yasta! Ahmet Çalık'ın ölümü için taziye mesajları

Türkiye bugün, Konyaspor'da forma giyen genç oyuncu Ahmet Çalık'a ağlıyor. Geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitiren futbolcunun kahreden ölümü yalnızca Türkiye'de değil, dünya basınında da geniş yer buldu.
İngiliz gazetesi olan Daily Mail, 27 yaşındaki genç futbolcunun ölümünü ana sayfadan verdi. Haberde, Ankara çevresinde aracıyla seyir halinde giden futbolcunun kaza ayrıntılarına da yer verildi.
The Sun ise 'Derinden üzüntü' başlığıyla yayımladığı haberde trafik kazasını 'korkunç' olarak nitelendirdi.