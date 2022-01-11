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    • Spor
    • 11.01.2022 16:56
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    • 11.01.2022 17:24
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    Dünya futbolu yasta! Ahmet Çalık'ın ölümü için taziye mesajları

    Konyaspor'un 28 yaşındaki futbolcusu Ahmet Çalık, trafik kazasında hayatını kaybetti. Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Çalık'ın kullandığı araç, Ankara-Niğde yolunda kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, araçta yalnız olan Ahmet Çalık'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Dünya futbolu Ahmet Çalık'ın ölümünü manşetlerden verdiler. Büyük kulüpler Çalık için taziye mesajı yayınladı.

    Dünya futbolu yasta!

    Türkiye bugün, Konyaspor'da forma giyen genç oyuncu Ahmet Çalık'a ağlıyor. Geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitiren futbolcunun kahreden ölümü yalnızca Türkiye'de değil, dünya basınında da geniş yer buldu.

    İngiliz gazetesi olan Daily Mail, 27 yaşındaki genç futbolcunun ölümünü ana sayfadan verdi. Haberde, Ankara çevresinde aracıyla seyir halinde giden futbolcunun kaza ayrıntılarına da yer verildi.

    The Sun ise 'Derinden üzüntü' başlığıyla yayımladığı haberde trafik kazasını 'korkunç' olarak nitelendirdi.

        Alman gazetesi De Telegraaf da büyük trajediyi ana sayfadan duyurdu. Haberde, genç oyuncunun ölümü için bildirilen taziye mesajlarına da yer verildi.

        İspanya'nın yerel bir gazetesi ise 'Türkiye'de trajedi. Ahmet Çalık trafik kazasında hayatını kaybetti' başlığıyla verdi. Ayrıca gazete ölüm haberinin ülkede büyük yankı uyandırdığını da söyledi.

        Yine İspanyol gazetesi Marca da haberi 'Ahmet Çalık trafik kazasında hayatını kaybetti' başlığıyla verdi.

            Almanya'nın en ünlü sitelerinden biri olan Bild ise, verdiği haberde Ahmet Çalık'ın aracının kontrolünü kaybettiğinden bahsedildi.

            PSG'DEN MESAJ

            Fransız kulübü Paris Saint-Germain (PSG), trafik kazasında yaşamını yitiren İttifak Holding Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık için taziye mesajı yayımladı.

            Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 27 yaşında hayatını kaybeden futbolcunun ailesine, sevenlerine, kulübü Konyaspor'a başkent ekibinin taziyeleri ve desteği iletildi.
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