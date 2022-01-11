Ahmet Çalık trafik kazasında hayatını kaybetti! Konyaspor futbolcusu Ahmet Çalık'ın yıllar önceki paylaşımı yürek dağladı: Ölüm için ne yapmaktayız

Yeşil-beyazlı ekibin ise pazar günü sahasında Demir Grup Sivasspor maçının ardından dün antrenman yaptığı ve bugün futbolcuların izinli olduğu öğrenildi. Otoyolda bariyerlere çarpmadan aracı şarampole yuvarlandıktan sonra takla atan Çalık'ın aracında emniyet kemeri kullanmadığı, ikaz sesini kapatmak için de emniyet kemerini kesip tokasını taktığı bu yüzden de araçtan fırladığı iddia edildi.