TFF açıkladı! İşte 2021-22 devre arası dönemi takım harcama limitleri

2021-2022 Sezonu 2. transfer ve tescil dönemi harcama limitleri belli oldu. En çok harcama limitine sahip olan takım 667 milyon TL ile Fenerbahçe oldu.

Galatasaray 662 milyon TL, Beşiktaş 552 milyon TL ve Trabzonspor ise 387 milyon TL harcama limitine sahip.

TFF'den konuya ilişkin şu açıklama yapıldı

"Kulüp Lisans Kurulu, 2021-2022 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitlerini ikinci transfer ve tescil dönemi ile ilgili olarak belirledi. Süper Lig Kulüplerinin ikinci transfer ve tescil dönemi ile ilgili olarak, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nın 89. Maddesi kapsamında Ek XII/G fıkrasınca belirlenen Takım Harcama Limitleri aşağıda yer almaktadır:

Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatının EK XII F Maddesinde belirtildiği üzere,

T sezonunda Süper Lig'de yer almamış kulüplerin profesyonel futbol takımı harcama limitleri T sezonunu Süper Lig'i 7-15 sıralarında tamamlamış kulüpler için T+1 sezonu için onaylanan Takım Harcama Limitlerinin (harcama tutarı en yüksek ve en düşük takım dahil edilmeyerek) ortalaması alınacaktır.

Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatının EK XII G Maddesinde belirtildiği üzere,

Kulüpler için belirlenen takım harcama limitleri belirtilen gerekçelerle ve usullerle, 15 Aralık tarihine kadar yapılacak başvurular ve her iki transfer ve tescil döneminin son günü en geç saat 18:00'e kadar yapılacak başvurular üzerine Kulüp Lisans Kurulu tarafından artırılabilir.

*Sıralama, 2020-2021 Sezonu Süper Lig sezon sonu puan durumuna göre düzenlenmiştir.