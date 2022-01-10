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    • Spor
    • 10.01.2022 16:09
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    • 10.01.2022 16:49
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    İşte Galatasaray'la Fatih Terim'i ayrılığa götüren süreç! Erman Toroğlu canlı yayında açıkladı

    Son dakika haberi... Galatasaray'da Fatih Terim'le yollar resmen ayrıldı. Kötü gidişin ardından karar bugün açıklandı. A Spor canlı yayınına katılan Erman Toroğlu ise kararın perde arkasını anlattı. İşte Galatasaray ile Fatih Terim'i ayrılığa götüren süreç...

    İşte Galatasaray’la Terim’i ayrılığa götüren süreç

    Galatasaray'da son olarak Giresunspor maçında alınan yenilgiden sonra Fatih Terim ile ipler kopmuştu. Sarı-Kırmızılılar yaptığı açıklamada Fatih Terim ile yolların ayrıldığını açıkladı.

    Herkes Fatih Terim ile yolların neden ayrıldığını merak ederken spor yorumcusu Erman Toroğlu canlı yayında ayrılığın detaylarını paylaştı.

    "SPORTİF AŞ'NİN BAŞINA GEÇ"
    Toroğlu geçtiğimiz günlerde Fatih Terim'e Sportif AŞ'nin başına geçmesi için teklif yapıldı dedi. Terim'in verdiği cevap ise ''aynı parayı verirseniz geçerim'' oldu. Yönetim bu cevaba dondu kaldı dedi.
        KAD-SİS
        Haberler Spor İşte Galatasaray'la Fatih Terim'i ayrılığa götüren süreç! Erman Toroğlu canlı yayında açıkladı
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