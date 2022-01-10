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    • 10.01.2022 11:48
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    • 10.01.2022 12:17
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    Portekiz basını yazdı! Galatasaray'da Gedson Fernandes heyecanı

    Mali sıkıntılar ve yabancı kontenjanı nedeniyle transferde şu ana kadar beklenen adımları atamayan Galatasaray’da Gedson Fernandes heyecanı yaşanıyor.

    takvim.com.tr
    ONUR ÖZKAN
    Takvim Özel | G.Saray’da Fernandes heyecanı

    Portekiz basınının son dakika olarak verdiği habere göre Sarı-Kırmızılılar genç yıldıza sonunda kavuşuyor.

    A BOLA: ANLAŞMA TAMAMLANMAK ÜZERE
    Ülkenin en ciddi yayın organlarından biri olan A Bola, Benfica ve Galatasaray arasındaki anlaşmanın tamamlanmak üzere olduğunu yazdı.
    Jorge Jesus'un ardından yeni teknik direktör Nelson Verissimo'nun da hakkında "gönderilsin" raporu verdiğ Gedson Fernandes'in satın alma opsiyonuyla beraber Galatasaray'a kiralanması bekleniyor.

    A Bola gazetesi taraflar arasındaki görüşmelerin kısa süre içinde olumlu olarak sonuçlanacağını duyurdu.

        Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Galatasaray formasını giyen Gedson Fernandes özellikle ligin son bölümünde gösterdiği müthiş performansla adından söz ettirmişti.

        Sezon başında Benfica'nın katı tutumu sonrası Sarı-Kırmızılı takıma transferi gerçekleşmeyen genç orta alan oyuncusu sadece 4 maçta forma giyerek hayal kırıklığı yarattı.
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        Haberler Spor Portekiz basını yazdı! Galatasaray'da Gedson Fernandes heyecanı
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