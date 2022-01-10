Portekiz basını yazdı! Galatasaray'da Gedson Fernandes heyecanı

A BOLA: ANLAŞMA TAMAMLANMAK ÜZERE

Ülkenin en ciddi yayın organlarından biri olan A Bola, Benfica ve Galatasaray arasındaki anlaşmanın tamamlanmak üzere olduğunu yazdı.

Jorge Jesus'un ardından yeni teknik direktör Nelson Verissimo'nun da hakkında "gönderilsin" raporu verdiğ Gedson Fernandes'in satın alma opsiyonuyla beraber Galatasaray'a kiralanması bekleniyor.