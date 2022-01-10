Portekiz basını yazdı! Galatasaray'da Gedson Fernandes heyecanı

Portekiz basınının son dakika olarak verdiği habere göre Sarı-Kırmızılılar genç yıldıza sonunda kavuşuyor.
A BOLA: ANLAŞMA TAMAMLANMAK ÜZERE
Ülkenin en ciddi yayın organlarından biri olan A Bola, Benfica ve Galatasaray arasındaki anlaşmanın tamamlanmak üzere olduğunu yazdı.
Jorge Jesus'un ardından yeni teknik direktör Nelson Verissimo'nun da hakkında "gönderilsin" raporu verdiğ Gedson Fernandes'in satın alma opsiyonuyla beraber Galatasaray'a kiralanması bekleniyor.
A Bola gazetesi taraflar arasındaki görüşmelerin kısa süre içinde olumlu olarak sonuçlanacağını duyurdu.