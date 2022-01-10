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    • Spor
    • 10.01.2022 11:29
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    • 10.01.2022 11:42
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    Galatasaray tersten tarih yazdı! Avrupa'da zirvede

    Tarihinin en kötü lig performanslarından birisini sergileyen Galatasaray lider Trabzonspor’dan tam 22 puan geride kalmış durumda… Taraftarlar üst üste gelen kötü sonuçların ardından isyan bayrağını açarken, teknik direktör Fatih Terim de çok ağır eleştiriler alıyor. Galatasaray Avrupa'daki liglerde de liderle arasındaki puan farkına göre zirvede.

    takvim.com.tr
    ONUR ÖZKAN
    Takvim Özel | G.Saray tersten tarih yazdı

    takvim.com.tr'nin yaptığı araştırmaya göre Sarı-Kırmızılılar, Avrupa'da eşi benzeri görülmemiş bir performans sergiliyor. UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu zirvede bitirip alkış alan Galatasaray lider Trabzonspor'dan yediği 22 puan farkla herkesi sollamış durumda!

    Cimbom bu sezon Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde zirvede yer alan 24 takım arasında, kendi liginde liderden en çok fark yiyen takım olmayı başardı.

    Sarı-Kırmızılılar gibi Lyon ve Manchester United da şu anda zirveden 22 puan geride. Ancak Lyon'un 1 maçı, Manchester United'ın ise 2 maçı eksik.
    Listenin ilk 5 sırasında ayrıca Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in takımı Lille ve Premier Lig'den West Ham United yer alıyor.

        Listenin herkesi şaşırtacak bir ayrıntısı da Avrupa'daki 24 lider arasında sadece 4 takımın kendi liginde de zirvede olması… Bu takımlar Real Madrid, Bayern Münih, Manchester City ve Kızılyıldız oldu.

        İŞTE AVRUPA KUPALARI'DAKİ LİDERLER VE ZİRVEYLE ARALARINDAKİ PUAN FARKLARI:
        1-GALATASARAY (22 puan)
        2-Lyon (22 puan-1 maçı eksik)

        3-Manchester United (22 puan-2 maçı eksik)
        4-Lille (19 puan)
        5-West Ham (19 puan)
        6-Monaco (17 puan)
            KAD-SİS
            Haberler Spor Galatasaray tersten tarih yazdı! Avrupa'da zirvede
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