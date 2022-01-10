Galatasaray tersten tarih yazdı! Avrupa'da zirvede

takvim.com.tr'nin yaptığı araştırmaya göre Sarı-Kırmızılılar, Avrupa'da eşi benzeri görülmemiş bir performans sergiliyor. UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu zirvede bitirip alkış alan Galatasaray lider Trabzonspor'dan yediği 22 puan farkla herkesi sollamış durumda!
Cimbom bu sezon Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde zirvede yer alan 24 takım arasında, kendi liginde liderden en çok fark yiyen takım olmayı başardı.
Sarı-Kırmızılılar gibi Lyon ve Manchester United da şu anda zirveden 22 puan geride. Ancak Lyon'un 1 maçı, Manchester United'ın ise 2 maçı eksik.
Listenin ilk 5 sırasında ayrıca Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in takımı Lille ve Premier Lig'den West Ham United yer alıyor.