Trabzonspor'un savaşçı lideri: Marek Hamsik | Performansıyla parmak ısırtıyor

Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Marek Hamsik, geldiği günden beri ortaya koyduğu performansla dikkat çekiyor. Slovak yıldız herkesten çok mücadele ediyor ve takımı saha içinde adeta orkestra şefi gibi yönetiyor.
Bordo-Mavililer'in saha kenarındaki hocası Abdullah Avcı, saha içindeki lideri ise Marek Hamsik... 34 yaşında olmasına rağmen her maçta en çok koşan oyuncu olmayı başarıyor. Fit fiziği ve antrenman sonrasındaki çalışmalarıyla genç oyunculara rol model oluyor.
Trabzonspor'da genç oyuncular onun her hareketini takip ediyor. Onu bir öğretmen olarak görüyor... Sezonun ilk yarısını 12 km. koşu ortalamasıyla kapatan tecrübeli oyuncu, ikinci yarıya da kaldığı yerden devam etti.