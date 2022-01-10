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    • Spor
    • 10.01.2022 11:56
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    • 10.01.2022 11:59
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    Trabzonspor'un savaşçı lideri: Marek Hamsik | Performansıyla parmak ısırtıyor

    Sezon başında Trabzonspor kadrosuna katılan Marek Hamsik, sergilediği performansla adeta parmak ısırttı. Tecrübeli orta saha takımı saha içinde adeta orkestra şefi gibi yönetirken, mücadeleci kimliği ile de takdir topladı.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Trabzonspor’un savaşçı lideri: Marek Hamsik

    Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Marek Hamsik, geldiği günden beri ortaya koyduğu performansla dikkat çekiyor. Slovak yıldız herkesten çok mücadele ediyor ve takımı saha içinde adeta orkestra şefi gibi yönetiyor.

    Bordo-Mavililer'in saha kenarındaki hocası Abdullah Avcı, saha içindeki lideri ise Marek Hamsik... 34 yaşında olmasına rağmen her maçta en çok koşan oyuncu olmayı başarıyor. Fit fiziği ve antrenman sonrasındaki çalışmalarıyla genç oyunculara rol model oluyor.

    Trabzonspor'da genç oyuncular onun her hareketini takip ediyor. Onu bir öğretmen olarak görüyor... Sezonun ilk yarısını 12 km. koşu ortalamasıyla kapatan tecrübeli oyuncu, ikinci yarıya da kaldığı yerden devam etti.

        Marek Hamsik, Yeni Malatyaspor maçında 12.47 km. ile en çok koşan oyuncu oldu. Onu 10.3 km. ile Hüseyin Türkmen, 10.1 ile Cornelius, 10.09 ile Denswil ve 10.05 ile Bakasetas takip etti.

        Slovak yıldız, kariyerinin en olgun dönemini Trabzonspor'da geçiriyor. Napoli'de lig şampiyonluğu yaşayamayan tecrübeli oyuncu bu sezon kariyerini büyük bir zaferle taçlandırmak istiyor.

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