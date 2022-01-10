Son dakika: Fatih Terim istifa açıklaması! Galatasaray Fatih Terim istifa mı etti, ayrıldı mı?

FATİH TERİM KİMDİR?

Fatih Terim 4 Eylül 1953'te Ceyhan, Adana'da doğdu. Türk teknik direktör ve libero mevkisinde oynamış eski millî futbolcudur. Futbolculuğu döneminde Ceyhanspor, Adana Demirspor ve Galatasaray'da oynadı. 11 yıl formasını giydiği Galatasaray'da futbolcu olarak hiç lig şampiyonu olamayan Terim'in adı sık sık adli olaylara karıştı. Birkaç kez tutuklanan Terim, 1985'te futbolu bıraktı.

Teknik direktörlüğe MKE Ankaragücü'nde başladı. Daha sonra Göztepe'yi çalıştıran Fatih Terim, bir süre sonra eş zamanlı olarak Türkiye U-21'i de çalıştırmaya başladı. Daha sonra Göztepe'den istifa etti. Türkiye'yi ve Galatasaray'ı bir kez çalıştırdıktan sonra İtalya'ya giden Terim, Fiorentina ve Milan'ı çalıştırdı. Yaklaşık olarak 1 yıl süren İtalya macerasının ardından Türkiye'ye döndü. İtalyan taraftarlarca "Grande Terim" olarak anılır. Sırasıyla 2 kez daha Galatasaray ve Türkiye'yi çalıştıran Fatih Terim, 21 Aralık 2017'de Galatasaray'daki 4. dönemine başladı.