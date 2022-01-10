Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 10.01.2022 14:08
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.01.2022 14:15
    ABONE OL

    Son dakika: Fatih Terim istifa açıklaması! Galatasaray Fatih Terim istifa mı etti, ayrıldı mı?

    Galatasaray'ın bir süredir Süper Lig'de istenilen sonuçları alamayan Fatih Terim ile yolların ayrılıp ayrılmayacağı merak ediliyordu. Son dakika haberine göre kulüpten önemli bir açıklama yapıldı. Şimdi taraftarlar kulüpten ve Fatih Terim'den gelecek olan açıklamalara odaklandı. Peki, Galatasaray Fatih Terim istifa mı etti, ayrıldı mı? İşte haberin detayı...

    Son dakika: Fatih Terim istifa açıklaması! Galatasaray Fatih Terim istifa mı etti, ayrıldı mı?

    Son dakika haberi... Süper Lig'de peş peşe puan kayıpları yaşayan Galatasaray, Fatih Terim ile ilgili kararını verdi. Yapılan son dakika açıklaması tüm sporseverlere duyuruldu. Son olarak sarı-kırmızılılar Karadeniz ekibi Giresunspor ile karşılaşmış ve sahasında mağlup olmuştu. Peki, Galatasaray Fatih Terim istifa mı etti, ayrıldı mı? İşte detaylar...

    GALATASARAY FATİH TERİM İSTİFA MI ETTİ, AYRILDI MI?

    Süper Lig'de istenilen sonuçları alamayan ancak Avrupa'da üst tura lider olarak çıkan Galatasaray'da şok ayrılık yaşandı. Sarı kırmızılılarda Fatih Terim ile yollar ayrıldı.

    FATİH TERİM KİMDİR?

    Fatih Terim 4 Eylül 1953'te Ceyhan, Adana'da doğdu. Türk teknik direktör ve libero mevkisinde oynamış eski millî futbolcudur. Futbolculuğu döneminde Ceyhanspor, Adana Demirspor ve Galatasaray'da oynadı. 11 yıl formasını giydiği Galatasaray'da futbolcu olarak hiç lig şampiyonu olamayan Terim'in adı sık sık adli olaylara karıştı. Birkaç kez tutuklanan Terim, 1985'te futbolu bıraktı.

    GALATASARAY'da 4. Fatih Terim dönemi bitti! Yollar ayrıldı!

    Teknik direktörlüğe MKE Ankaragücü'nde başladı. Daha sonra Göztepe'yi çalıştıran Fatih Terim, bir süre sonra eş zamanlı olarak Türkiye U-21'i de çalıştırmaya başladı. Daha sonra Göztepe'den istifa etti. Türkiye'yi ve Galatasaray'ı bir kez çalıştırdıktan sonra İtalya'ya giden Terim, Fiorentina ve Milan'ı çalıştırdı. Yaklaşık olarak 1 yıl süren İtalya macerasının ardından Türkiye'ye döndü. İtalyan taraftarlarca "Grande Terim" olarak anılır. Sırasıyla 2 kez daha Galatasaray ve Türkiye'yi çalıştıran Fatih Terim, 21 Aralık 2017'de Galatasaray'daki 4. dönemine başladı.

        Teknik direktör olarak Galatasaray ile 8 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası, 5 Türkiye Süper Kupası ve 1 UEFA Kupası şampiyonluğu kazandı. Oyuncu olarak ise 3 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupası kazandı. Ayrıca İtalya devleti tarafından verilen "Commendatore" nişanına sahiptir.

        Babası Kıbrıslı olan Fatih Terim, Fulya Terim ile evlidir. Merve ve Buse adında 2 kızı vardır.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        KAD-SİS
        Haberler Spor Son dakika: Fatih Terim istifa açıklaması! Galatasaray Fatih Terim istifa mı etti, ayrıldı mı?
            SON DAKİKA