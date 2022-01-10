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    • Spor
    • 10.01.2022 21:25
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    • 10.01.2022 21:25
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    Galatasaray'da Fatih Terim'in gönderilmesinin ardından Burak Elmas'a olay gönderme! “Küçük adam”

    Galatasaray’da 4. Fatih Terim döneminin sona ermesinin yankıları sürüyor. Kısa süre önce Başkan Burak Elmas’la yaşadığı fikir ayrılığının ardından 2. Başkanlık görevinden istifa eden Rezan Epözdemir’den flaş bir paylaşım geldi. Epözdemir twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Büyük projeler küçük adamlarla yapılmaz” ifadesini kullandı. Epözdemir’in bu mesajla Başkan Elmas’ı kastettiği belirtiliyor.

    ONUR ÖZKAN
    Takvim özel | Elmas’a olay gönderme… “Küçük adam”

    Galatasaray'da 4. Fatih Terim döneminin sona ermesinin yankıları sürüyor. Kısa süre önce Başkan Burak Elmas'la yaşadığı fikir ayrılığının ardından 2. Başkanlık görevinden istifa eden Rezan Epözdemir'den flaş bir paylaşım geldi.

    KÜÇÜK ADAM
    Epözdemir twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Büyük projeler küçük adamlarla yapılmaz" ifadesini kullandı. Epözdemir'in bu mesajla Başkan Elmas'ı kastettiği belirtiliyor.

    Daha önce Fatih Terim'in avukatlığını da yapan Rezan Epözdemir'in tecrübeli teknik adama çok yakın olduğu biliniyor.

    Epözdemir, Burak Elmas'ın Galatasaray'ın haklarını yeterince savunmadığını belirtmiş ve görevinden ayrılmıştı.

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    KAD-SİS
    Haberler Spor Galatasaray'da Fatih Terim'in gönderilmesinin ardından Burak Elmas'a olay gönderme! “Küçük adam”
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