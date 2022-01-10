Galatasaray'da Fatih Terim'in gönderilmesinin ardından Burak Elmas'a olay gönderme! “Küçük adam”

Galatasaray'da 4. Fatih Terim döneminin sona ermesinin yankıları sürüyor. Kısa süre önce Başkan Burak Elmas'la yaşadığı fikir ayrılığının ardından 2. Başkanlık görevinden istifa eden Rezan Epözdemir'den flaş bir paylaşım geldi.

KÜÇÜK ADAM

Epözdemir twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Büyük projeler küçük adamlarla yapılmaz" ifadesini kullandı. Epözdemir'in bu mesajla Başkan Elmas'ı kastettiği belirtiliyor.

Daha önce Fatih Terim'in avukatlığını da yapan Rezan Epözdemir'in tecrübeli teknik adama çok yakın olduğu biliniyor.

Epözdemir, Burak Elmas'ın Galatasaray'ın haklarını yeterince savunmadığını belirtmiş ve görevinden ayrılmıştı.