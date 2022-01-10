İrfan Can Kahveci'nin kaderi değişmiyor! Yine bitiremedi

4 MAÇTA SONRADAN DAHİL OLDU

Bu sezon 11 kez sahaya ilk 11'de çıkan İrfan Can'ın 90 dakika oyunda kalabildiği tek müsabaka ise sezonun ilk maçında Adana Demirspor ile deplasmanda oynanan karşılaşma oldu.

Sadece 1 maçta 90 dakikayı tamamlayan İrfan Can Kahveci, bu sezon 4 maçta ise sonradan oyuna girdi.