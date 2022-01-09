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    • Spor
    • 09.01.2022 21:43
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    • 09.01.2022 21:43
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    Trabzonspor Yusuf Sarı'nın sözleşmesinin feshedildiğini KAP'a bildirdi!

    Süper Lig'de fırtına gibi esen Trabzonspor'da Yusuf Sarı ayrılığı yaşandı. Yusuf Sarı ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesinin feshedildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

    Trabzonspor Yusuf Sarı’nın sözleşmesini feshetti!

    Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Kulübümüzle profesyonel futbolcumuz Yusuf Sarı arasındaki 18.06.2019 başlangıç 31.05.2022 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedilmesi konusunda anlaşmaya varılmıştır." ifadelerine yer verdi.



    TRABZONSPROR'DAN YUSUF SARI AÇIKLAMASI
    Öte yandan bordo-mavili kulüp, internet sitesinde 2019-2020 sezonundan bu yana Trabzonspor'a hizmet eden Yusuf Sarı'ya bundan sonraki kariyerinde başarılar diledi.

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    Haberler Spor Trabzonspor Yusuf Sarı'nın sözleşmesinin feshedildiğini KAP'a bildirdi!
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