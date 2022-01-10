Fatih Terim son dönemde 55 transferde 1 milyar 156 milyon bonservis harcayarak tarihi hüsran yaşadı





KABUS SEZON!

2010-11'de yüzde 47 yenilgi oranı olan Aslan bu sezon yüzde 35'i gördü. G.Saray en kötü sezonlarından birini geçiriyor. Mağlubiyet yüzdesi ise 2010- 11 sezonunu işaret ediyor. Cimbom o sezon 34 maçta 14 galibiyet elde etmiş ve ligi 46 puanla 8. sırada tamamlamıştı. Aslan, 2010-11 sezonunda yüzde 47 mağlubiyet oranı ile mücadele ederken bu sezon ise yenilgi yüzdesinde 35'i gördü. Bu sezon 20 maçta 7 kez kaybetti.