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    Fatih Terim son dönemde 55 transferde 1 milyar 156 milyon bonservis harcayarak tarihi hüsran yaşadı

    Fatih Terim, Igor Tudor’un bıraktığı kadroyla 2 şampiyonluk yaşadı. Sonra o kadroyu dağıttı. Son döneminde 55 transfer yaptı. 1 milyar 156 milyon lira bonservis harcadı... Yine de tarihi hüsran yaşadı...

    Onur Koçhan
    1.2 milyarlık fiyasko

    Fatih Terim, Galatasaray'daki son döneminde aldığı sonuçlarla taraftarı kahrediyor... Takımı Igor Tudor'dan devralan tecrübeli hoca, Hırvat teknik adamın kurduğu kadroyla iki sezon üst üste şampiyonluk yaşadı. Fatih Terim sonrasında başarılı oyuncuları takımdan tek tek uzaklaştırdı.



    73.45 MİLYON EURO HARCANDI
    G.Saray 2017-18'de 1 milyon Euro, 2018- 19'da 28.53 milyon Euro, 2019-20'de 9.94 milyon Euro, 2020-21'de 4.63 milyon Euro ve bu sezon da 29.35 milyon Euro bonservis ödedi.



    LİDERİN 22 PUAN GERİSİNDE
    BU dönemde 55 transfer yapıldı. 73.45 milyon Euro (1 milyar 156 milyon lira) para harcandı. Hatta bu hesaplamaya Falcao'nun aldığı yıllık 7 milyon Euro'ya yakın ücret katılmadı. Terim sezona "Gençlik projesiyle" başladı. Ancak Galatasaray lider Trabzonspor'un 22 puan gerisinde kaldı.



        KABUS SEZON!
        2010-11'de yüzde 47 yenilgi oranı olan Aslan bu sezon yüzde 35'i gördü. G.Saray en kötü sezonlarından birini geçiriyor. Mağlubiyet yüzdesi ise 2010- 11 sezonunu işaret ediyor. Cimbom o sezon 34 maçta 14 galibiyet elde etmiş ve ligi 46 puanla 8. sırada tamamlamıştı. Aslan, 2010-11 sezonunda yüzde 47 mağlubiyet oranı ile mücadele ederken bu sezon ise yenilgi yüzdesinde 35'i gördü. Bu sezon 20 maçta 7 kez kaybetti.



        KAYIP TRANSFER!
        GAlatasaray yaz transfer sezonunda kadrosunu Portekizli oyuncu Gustavo Assunçao ile takviye etti. 21 yaşındaki futbolcu Giresun maçında kulübedeydi. Süper Lig'de sadece 134 dakika oynadı.



        İŞTE FATİH TERİM DÖNEMİNDE HARCANAN BONSERVİS BEDELLERİ
        2020-2021/2021-2022 SEZONU
            KAD-SİS
            Haberler Spor Fatih Terim son dönemde 55 transferde 1 milyar 156 milyon bonservis harcayarak tarihi hüsran yaşadı
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