Fatih Terim son dönemde 55 transferde 1 milyar 156 milyon bonservis harcayarak tarihi hüsran yaşadı

Fatih Terim, Galatasaray'daki son döneminde aldığı sonuçlarla taraftarı kahrediyor... Takımı Igor Tudor'dan devralan tecrübeli hoca, Hırvat teknik adamın kurduğu kadroyla iki sezon üst üste şampiyonluk yaşadı. Fatih Terim sonrasında başarılı oyuncuları takımdan tek tek uzaklaştırdı.
73.45 MİLYON EURO HARCANDI
G.Saray 2017-18'de 1 milyon Euro, 2018- 19'da 28.53 milyon Euro, 2019-20'de 9.94 milyon Euro, 2020-21'de 4.63 milyon Euro ve bu sezon da 29.35 milyon Euro bonservis ödedi.
LİDERİN 22 PUAN GERİSİNDE
BU dönemde 55 transfer yapıldı. 73.45 milyon Euro (1 milyar 156 milyon lira) para harcandı. Hatta bu hesaplamaya Falcao'nun aldığı yıllık 7 milyon Euro'ya yakın ücret katılmadı. Terim sezona "Gençlik projesiyle" başladı. Ancak Galatasaray lider Trabzonspor'un 22 puan gerisinde kaldı.