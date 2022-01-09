Galatasaray'da büyük fiyasko! 1.2 milyar liralık hüsran...
2017'de Igor Tudor'un yerine Galatasaray'da 4. kez teknik direktörlük koltuğuna oturan Fatih Terim, Hırvat hocanın kurduğu kadroyla 2 şampiyonluk yaşadı. Daha sonra Tudor'un kadrosunu tek tek dağıttı. Yeni transferler için 73.45 milyon Euro (1 milyar 156 milyon lira) bonservis harcadı. Büyük fiyasko yaşadı. İşte habere ilişkin tüm detaylar...
09.01.2022 23:16
- Son Güncelleme: 09.01.2022 23:26
Takımı 2017 yılında Igor Tudor'dan devralan tecrübeli hoca, Hırvat teknik adamın kurduğu ve birbirinden önemli yıldızların bulunduğu kadroyla iki sezon üst üste şampiyonluk yaşadı.
Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde 2017-18'de transferde 1 milyon Euro, 2018-19'da 28.53 milyon Euro, 2019-20'de 9.94 milyon Euro, 2020-21'de 4.63 milyon Euro ve bu sezon da 29.35 milyon Euro sadece bonservis ödedi.