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Galatasaray'da büyük fiyasko! 1.2 milyar liralık hüsran...

2017'de Igor Tudor'un yerine Galatasaray'da 4. kez teknik direktörlük koltuğuna oturan Fatih Terim, Hırvat hocanın kurduğu kadroyla 2 şampiyonluk yaşadı. Daha sonra Tudor'un kadrosunu tek tek dağıttı. Yeni transferler için 73.45 milyon Euro (1 milyar 156 milyon lira) bonservis harcadı. Büyük fiyasko yaşadı. İşte habere ilişkin tüm detaylar...

Onur Koçhan
takvim.com.tr
Özel haber
09.01.2022 23:16 - Son Güncelleme: 09.01.2022 23:26
Galatasaray’da büyük fiyasko! 1.2 milyar milyarlık hüsran...

Fatih Terim, Galatasaray'daki son döneminde aldığı sonuçlarla taraftarı kahrediyor...

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Galatasaray’da büyük fiyasko! 1.2 milyar milyarlık hüsran...

Takımı 2017 yılında Igor Tudor'dan devralan tecrübeli hoca, Hırvat teknik adamın kurduğu ve birbirinden önemli yıldızların bulunduğu kadroyla iki sezon üst üste şampiyonluk yaşadı.

Galatasaray’da büyük fiyasko! 1.2 milyar milyarlık hüsran...

Fatih Terim sonrasında başarılı oyuncuları takımdan tek tek uzaklaştırdı.

Galatasaray’da büyük fiyasko! 1.2 milyar milyarlık hüsran...

Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde 2017-18'de transferde 1 milyon Euro, 2018-19'da 28.53 milyon Euro, 2019-20'de 9.94 milyon Euro, 2020-21'de 4.63 milyon Euro ve bu sezon da 29.35 milyon Euro sadece bonservis ödedi.

Galatasaray’da büyük fiyasko! 1.2 milyar milyarlık hüsran...

Bonservis bedeli ödenmeyen ancak oynadığı dönemde yılda 7 milyon Euro'ya yakın kazanan Falcao'nun astronomik maliyeti bu hesaplamaya katılmadı...

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