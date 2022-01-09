Galatasaray'da büyük fiyasko! 1.2 milyar liralık hüsran...

Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde 2017-18'de transferde 1 milyon Euro, 2018-19'da 28.53 milyon Euro, 2019-20'de 9.94 milyon Euro, 2020-21'de 4.63 milyon Euro ve bu sezon da 29.35 milyon Euro sadece bonservis ödedi.