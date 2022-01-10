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    Beşiktaş Rize'de genç yıldız kazandı! Kartal'ın en büyük tesellisi oldu

    Dün ilk kez 11'de şans bulan 17'lik Emirhan İlkhan önce penaltı yaptırdı, sonra da gol attı. 40 yıllık Beşiktaşlı gibi mücadele etti... Hiç acemilik çekmedi. Klas hareketleri ile mest etti...

    Yokluktan çıkan yıldız Emirhan İlkhan

    Hafta içinde Süper Kupa'yı kazanan Beşiktaş, dün Rize'de 3 puanın 2'sini bıraksada genç bir yıldız kazandı. Koronavirüs vakaları ve sakatlıklar derken çok eksik bir kadro ile Rize'ye giden Beşiktaş'ta ilk 11'de sahaya çıkan Emirhan İlkhan, geceye damgasını vuran isim oldu. Emirhan'ın, Beşiktaş'ın 2 golünde de direkt katkısı vardı.



    EMİRHAN'DAN HARİKA VURUŞ
    Beşiktaş'ın ilk golündeki penaltı pozisyonunda ikili mücadelenin içinde olan 17 yaşındaki Emirhan, 2. golde Güven'in pasında çok usta bir vuruş yaptı. Emirhan'ın bir şutu da direkten döndü.



    HIRS, YETENEK, ÖZGÜVEN...
    Saha içindeki hırsı ve özgüveni yüksek görüntüsünün yanında son derece klas hareketlere de imza atan Emirhan, Batuhan Karadeniz'in ardından Beşiktaş'ta gol atan en genç 2. futbolcu oldu.



        EMİRHAN: KAZANMAK İSTERDİM
        Takım olarak iyi oynadıklarını söyleyen Emirhan İlkhan, "Kazanamadığımız için üzgünüz" dedi.

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        Haberler Spor Beşiktaş Rize'de genç yıldız kazandı! Kartal'ın en büyük tesellisi oldu
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