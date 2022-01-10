Beşiktaş Rize'de genç yıldız kazandı! Kartal'ın en büyük tesellisi oldu

Hafta içinde Süper Kupa'yı kazanan Beşiktaş, dün Rize'de 3 puanın 2'sini bıraksada genç bir yıldız kazandı. Koronavirüs vakaları ve sakatlıklar derken çok eksik bir kadro ile Rize'ye giden Beşiktaş'ta ilk 11'de sahaya çıkan Emirhan İlkhan, geceye damgasını vuran isim oldu. Emirhan'ın, Beşiktaş'ın 2 golünde de direkt katkısı vardı.
HIRS, YETENEK, ÖZGÜVEN...
Saha içindeki hırsı ve özgüveni yüksek görüntüsünün yanında son derece klas hareketlere de imza atan Emirhan, Batuhan Karadeniz'in ardından Beşiktaş'ta gol atan en genç 2. futbolcu oldu.