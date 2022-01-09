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Haberler Spor Türkiye Beşiktaş'ın genç yıldızı Emirhan İlkhan’ı konuşuyor! Geceye damga vurdu

Türkiye Beşiktaş'ın genç yıldızı Emirhan İlkhan’ı konuşuyor! Geceye damga vurdu

Çaykur Rizespor karşısında Beşiktaş'ın ikinci golünü atan 17 yaşındaki Emirhan İlkhan, performansıyla gecenin en çok konuşulan ismi oldu. Emirhan ayrıca Beşiktaş forması ile ligde gol atan en genç ikinci futbolcu olarak adını tarihe yazdırdı. Detaylar takvim.com.tr'nin özel haberinde...

EMRE AKDENİZ
takvim.com.tr
Özel haber
09.01.2022 22:57 - Son Güncelleme: 09.01.2022 23:02
Türkiye Beşiktaş’ın genç yıldızı Emirhan İlkhan’ı konuşuyor! Geceye damga vurdu

Beşiktaş'ın genç futbolcusu Emirhan İlkhan, Türkiye'nin gündemine oturdu…

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Türkiye Beşiktaş’ın genç yıldızı Emirhan İlkhan’ı konuşuyor! Geceye damga vurdu

İlk olarak geçtiğimiz Çarşamba günü Katar'da oynanan Süper Kupa finalinde şans bulan ve adından söz ettiren Emirhan, Çaykur Rizespor karşısındaki performansıyla izleyenleri mest etti.

Türkiye Beşiktaş’ın genç yıldızı Emirhan İlkhan’ı konuşuyor! Geceye damga vurdu

BATUHAN KARADENİZ'İN ARDINDAN...
Takımının maçtaki ikinci golünü atan 17 yaşındaki Emirhan, Siyah-Beyazlı forma ile Batuhan Karadeniz'in ardından ligde gol sevinci yaşayan en genç ikinci futbolcu olarak adını tarihe yazdırdı.

Türkiye Beşiktaş’ın genç yıldızı Emirhan İlkhan’ı konuşuyor! Geceye damga vurdu

Emirhan'ın attığı golün yanı sıra bir topu da direkten dönerken, genç oyuncu Baiano ile girdiği mücadelede de takımına bir de penaltı kazandırarak gecenin yıldızı olmayı bildi.

Türkiye Beşiktaş’ın genç yıldızı Emirhan İlkhan’ı konuşuyor! Geceye damga vurdu

ALKIŞLANACAK HAREKET: "BENDEN ÇIKTI"
Sahada tek kelimeyle 'mükemmel' bir futbol ortaya koyan 17 yaşındaki Emirhan bununla da sınırlı kalmadı.

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