Türkiye Beşiktaş'ın genç yıldızı Emirhan İlkhan’ı konuşuyor! Geceye damga vurdu
Çaykur Rizespor karşısında Beşiktaş'ın ikinci golünü atan 17 yaşındaki Emirhan İlkhan, performansıyla gecenin en çok konuşulan ismi oldu. Emirhan ayrıca Beşiktaş forması ile ligde gol atan en genç ikinci futbolcu olarak adını tarihe yazdırdı. Detaylar takvim.com.tr'nin özel haberinde...
09.01.2022 22:57
- Son Güncelleme: 09.01.2022 23:02
İlk olarak geçtiğimiz Çarşamba günü Katar'da oynanan Süper Kupa finalinde şans bulan ve adından söz ettiren Emirhan, Çaykur Rizespor karşısındaki performansıyla izleyenleri mest etti.